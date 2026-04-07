Alicante se acuerda de Emilio Varela y Óscar Esplá y organiza una exposición en el Archivo Municipal

El Archivo Municipal de Alicante recuerda al pintor Emilio Varela y al músico Óscar Esplá con una exposición que incluye fotografías, documentos y publicaciones de ambos artistas alicantinos en el 75 y 50 aniversario de su fallecimiento, respectivamente. La muestra se podrá ver en el interior de su sede, ubicada en la calle Labradores, de lunes a viernes de 10 a 13 horas hasta el próximo 24 de mayo.

La inauguración, que se ha realizado este martes 7 de abril, ha contado con la participación de familiares de Emilio Varela, de Rafael Altamira y de Ramón Malluguiza, alcalde de Alicante cuando se puso el nombre de la avenida a Óscar Esplá. En este sentido, en la sala de investigación del Archivo Municipal se podrán ver las biografías del pintor y del músico con fotografías de ambos de la colección del fotógrafo Francisco Sánchez. También se exhibe el cartel de Fiestas de Agosto de 1926 de Emilio Varela.

Foto de familia de la presentación en el Archivo Municipal / INFORMACIÓN

En una de las vitrinas hay fotografías de Emilio Varela posando en la calle Toledo y en la Ermita de Santa Cruz. También de exposiciones realizadas en el Ateneo Literario de las colecciones de Francisco Ramos y de Francisco Sánchez en los años 1926-1928, así como de la portada de la revista Festa de 1936, obra de Varela, y el boceto original con explicación y foto de la Hoguera del barrio de Santa Cruz de 1934.

En la vitrina de Óscar Esplá se muestran fotografías de sus vivencias en Alicante procedentes de las colecciones municipales de Francisco Sánchez. Instantáneas que recogen los premios Óscar Esplá, la inauguración de la Avenida Óscar Esplá, con el alcalde Ramón Malluguiza en 1973, y de los conciertos de homenaje en 1966.

La muestra exhibe, entre otras cosas, el cartel de Fiestas de Agosto de 1926 de Emilio Varela / INFORMACIÓN

Esta actividad se realiza dentro de una agenda programada por parte del Ayuntamiento de Alicante. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que “este año queremos difundir la vida y obra de estos dos referentes alicantinos con actividades como el homenaje que realizamos en la Explanada junto a la estatua de Varela con música de Esplá, conferencias, conciertos y esta exposición”. Asimismo, la edil ha explicado que "es un deber y un orgullo recordar a ambos y desde el Ayuntamiento queremos también acercar sus trayectorias a las nuevas generaciones”.

Dos conceptos creativos: entre la pintura y la música

Emilio Varela fue una de las figuras más relevantes del panorama artístico alicantino y una voz singular dentro de la pintura española de mediados del siglo XX. Su obra, profundamente vinculada al territorio, destaca por la representación de paisajes locales en los que la luz mediterránea adquiere un protagonismo esencial, así como por una serie de autorretratos de notable introspección y carga expresiva. Formado bajo la influencia de Joaquín Sorolla y Lorenzo Casanova, Varela desarrolló un lenguaje propio que, partiendo del luminismo, evolucionó hacia una visión más íntima, austera y reflexiva de la realidad.

Por su parte, Óscar Esplá fue una de las personalidades más polifacéticas de la cultura española del siglo XX. Compositor, director de orquesta, pianista y pedagogo, su figura trascendió el ámbito estrictamente musical para adentrarse en la filosofía y el pensamiento intelectual. Su producción abarca un amplio repertorio que incluye música de cámara, conciertos, ópera, ballet y composiciones vocales, caracterizadas por una sólida arquitectura formal y una sensibilidad abierta a las corrientes europeas de su tiempo. Entre sus contribuciones más destacadas figura la revisión y adaptación del drama sacro del Misteri d'Elx.

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Más allá de sus respectivas trayectorias, Varela y Esplá compartieron una estrecha relación de amistad y afinidad intelectual, reflejo de una misma sensibilidad hacia el arte y la cultura. De manera tan singular como simbólica, ambos fallecieron el mismo día, un 6 de enero, si bien con veinticinco años de diferencia, un hecho que ha quedado como curiosa coincidencia en la historia cultural de Alicante.