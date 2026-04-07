Donald Trump como guía espiritual en "Vallekas 2084", una distopía literaria que se presenta en Alicante

George Orwell ha entrado en el mundo de los imperecederos con una obra tan crítica a la par que política como 1984. En esa novela imaginaba el futuro del mundo sintetizando las tendencias de los totalitarismos del siglo XX. Si el género de la distopía se ha mostrado tan funcional a lo largo del tiempo, no ha sido por su capacidad de "imaginar futuros oscuros", sino por su precisión como herramienta de crítica social y política. Su organigrama se basa en observar la deriva de la sociedad para extenderla a un cierto número determinado de años vista.

Pero si el novelista británico dibujaba la figura de un omnipresente y controlador Gran Hermano, esa personificación del Estado como autoridad incuestionable, en Vallekas 2084 (Reino de Cordelia, 2025) Alejandro M. Gallo plantea un mundo, el nuestro, donde es el ciudadano quien entrega voluntariamente sus datos, su intimidad y, por ende, parte de su identidad. "En muchos casos, ni siquiera se es consciente de ello, pero, por ejemplo, actualizamos de inmediato nuestros datos en bancos, operadoras o plataformas digitales", apunta el escritor nacido en León.

Alejandro M. Gallo, escritor de "Vallekas 2084", en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Por ello, con un apreciable homenaje a Orwell desde el momento de elegir el título de la novela, el autor, doctor en Filosofía y excomisario jefe de la Policía Local de Gijón, cambia el paradigma de un control impuesto de manera externa a uno cedido voluntariamente. "El sistema ha logrado algo muy sofisticado: que el ciudadano partícipe activamente en su propia exposición. A partir de ahí, la cesión de información se vuelve estructural e incluso fenómenos como la desinformación contribuyen a esa pérdida de referencias", explica el escritor en una entrevista con INFORMACIÓN.

Gallo, por tanto, propone en su obra la premisa de que, cuando el individuo pierde puntos de anclaje con la realidad, deja de tener una percepción estable del mundo. "Y en ese vacío puede aparecer cualquier narrativa que reconstruya su identidad", apunta. El autor estará presentando su novela distópica, que va a arrancar la comercialización de su tercera edición, el miércoles 8 de abril, a las 19.30 horas, en la librería 80 Mundos de Alicante, en una conversación con el alicantino Mariano Sánchez Soler.

Portada de "Vallekas 2084", la última novela de Alejandro M. Gallo / INFORMACIÓN

Un futuro con Donald Trump como guía espiritual

La novela sitúa al lector en un futuro próximo en el que, desde hace más de medio siglo, la multinacional Coumenn Corporation ha asumido el control efectivo de los destinos de la humanidad. Bajo el paradigma de la denominada Nueva Realidad, un nuevo orden que redefine las estructuras políticas, sociales y espirituales, el mundo se reorganiza en torno a un sistema donde el poder corporativo sustituye a los Estados tradicionales.

En este escenario, la figura de Donald Trump emerge como referente simbólico y guía espiritual de una llamada Edad de Oro, que marca el inicio de esta nueva etapa histórica. En paralelo, el agravamiento de fenómenos como la pobreza estructural, las crisis sanitarias globales y el avance del cambio climático precipita una fractura irreversible en la sociedad. Las élites, en un intento por preservar su modelo de vida, se repliegan en ciudades-utopía fortificadas, espacios cerrados y autosuficientes protegidos por altas murallas, donde se articula una versión idealizada del bienestar.

Alejandro M. Gallo, en un momento de la entrevista / Jose Navarro

Aquí surge el barrio madrileño de Vallecas "como una especie de enclave autónomo, casi una nueva Galia. No es una utopía idealizada ni un territorio caótico, sino un espacio que decide resistir a esa deriva global", afirma Gallo. Dicho territorio "desarrolla sus propios sistemas, sus propios buscadores, su propia lógica informativa... Es una forma de plantear qué ocurre cuando una comunidad intenta preservar su identidad frente a estructuras globales muy poderosas", subraya.

En este contexto de control total y desigualdad extrema, donde los líderes políticos están investigando cómo alcanzar la vida eterna, el general Mendoza y el teniente coronel McRae reciben el encargo de ejecutar una nueva operación de aniquilamiento, una misión que pone en marcha los mecanismos más implacables del sistema. La trama se entrelaza entonces con la figura del inspector Da Costa, personaje conocido dentro de la obra del autor leonés, quien pasa a convertirse en fugitivo de un orden totalitario que no admite fisuras.

Alejandro M. Gallo, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Jose Navarro

Avances científicos y desigualdad

A partir de esta premisa, la obra construye un relato que combina acción, reflexión política y crítica social, proyectando hacia el futuro tendencias ya presentes en la actualidad y explorando sus posibles consecuencias en un mundo dominado por el poder corporativo, la vigilancia y la redefinición de la libertad individual. "Hoy vemos cómo ciertas élites tecnológicas concentran enormes recursos. Parte de esas inversiones se orientan en la novela a prolongar la vida, mejorar el rendimiento humano o incluso explorar la longevidad extrema", apunta.

El autor asegura, no obstante, que esta novela "no es ficción pura" y está basada en cuestiones reales. La búsqueda de la vida eterna, por ejemplo, está sacada de la viral charla que mantuvieron Putin y Xi Jinping sobre la inmortalidad. "El problema no es solo el avance científico, sino la desigualdad en su acceso. Si esos desarrollos no son colectivos, sino privados, el resultado es una brecha cada vez mayor entre quienes pueden prolongar su existencia y quienes no".

Y en cuanto a ese reflejo de estados herméticos gestionados por tecnócratas, también tiene sus referencias en la sociedad actual: "Hay zonas del mundo donde ya se observan dinámicas de ese tipo, estructuras económicas que controlan infraestructuras, servicios y hasta la vida cotidiana de las personas", afirma el autor en referencia a Transnistria, la región separatista prorrusa de Moldavia. "Yo lo que hago es preguntarme lo siguiente: si estas tendencias continúan durante décadas, ¿qué modelo social puede emerger? Esa es la base de Vallekas 2084".

Del cuerpo policial a la literatura

Alejandro M. Gallo es un autor con múltiples vidas. Doctor en Filosofía y licenciado en varias carreras universitarias, el escritor fue oficial del Ejército, jefe de la Policía Local de Astorga y de Langreo y, además, comisario-jefe de la Policía Local de Gijón. Por esta labor, en 2010 fue distinguido con la Medalla al Mérito Policial concedida por el Ministerio del Interior.

Esa doble vertiente, intelectual y profesional, ha permeado su literatura, con una constante preocupación por la memoria histórica. Esta línea quedó definida en su debut, Asesinato de un trotskista, finalista del Premio Internacional de Novela Negra Umbriel. A partir de ahí, Alejandro M. Gallo consolidó una producción narrativa con títulos como Una mina llamada Infierno (2005), Asesinato en el Tren Negro (2006), La última fosa: revolución del 34. Caso Abierto (2008) o la obra Oración sangrienta en Vallekas (2014).

El escritor leonés Alejandro M. Gallo / Jose Navarro

Su bibliografía se completa con otras novelas destacadas como Caballeros de la Muerte (2007), Operación Exterminio (2009), Seis meses con el comisario Gorgonio (2011) o Asesinato en el Kremlin (2011), obra con la que obtuvo el XIV Premio Francisco Pavón de Narrativa Policíaca. Asimismo, Morir bajo dos banderas (2012) fue finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, mientras que La muerte abrió la leyenda (2016) le valió el I Premio Letras del Mediterráneo y ha sido traducida a varios idiomas, consolidando su proyección internacional.

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Esta última obra, publicada con Reino de Cordelia, fue el arranque de una unión editorial que ha seguido estrechándose con Franco debe morir (2020), Matanza de Atocha 1977: Caso abierto (2022) y Gorgornio, comisario emérito (2023). Además, en 2021 también publicó Crítica de la razón paranoide, un ensayo de dos tomos sobre las teorías de la conspiración.