Estrategia y coleccionismo cultural convergen en unos encuentros empresariales en torno al arte en Alicante

El arte y el ámbito empresarial convergen con naturalidad en la galería de Mariam Cremades, que se erige como escenario de una experiencia concebida para el diálogo y la reflexión. El próximo jueves 9 de abril, este espacio acogerá una sesión privada, en colaboración con Smart Meeting, en la que liderazgo, creatividad y coleccionismo contemporáneo se entrelazan en un mismo discurso. La cita ofrecerá a los asistentes la oportunidad de establecer vínculos profesionales en un entorno de inspiración artística, a través de ponencias centradas en liderazgo, innovación y proyección cultural, rodeados de obra contemporánea.

La propia Mariam Cremades, artista y fundadora del espacio, conducirá una sesión que integra dos intervenciones destacadas. Por un lado, Creatividad estratégica: un recorrido del liderazgo empresarial al arte, en la que abordará la convergencia entre liderazgo, creatividad y propósito como motores de innovación y transformación. Por otro, Cultura y diplomacia en el Mediterráneo, a cargo de Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, quien aportará una perspectiva institucional sobre el papel de la cultura en el diálogo y la proyección internacional.

La jornada culminará con un cóctel privado y un recorrido guiado por la exposición, propiciando una aproximación a las obras desde una mirada renovada, vinculada al relato, la identidad, el legado y el coleccionismo contemporáneo. Ubicada en Alicante, la galería se ha consolidado como un enclave dedicado al arte contemporáneo, al impulso del talento y a la creación de experiencias que articulan sensibilidad estética, comunidad y empresa.

Noticias relacionadas

Concebida como un espacio de encuentro para empresarios, directivos e inversores, la cita pone de relieve la sinergia entre Mariam Cremades y Smart Meeting, proyectando la galería como un foro emergente para la generación de ideas, el establecimiento de alianzas estratégicas y la reflexión en torno al valor cultural del arte. La participación de Smart Meeting refuerza, asimismo, el carácter relacional y estratégico del encuentro, consolidando el espacio como escenario para conversaciones de relevancia entre líderes empresariales, instituciones, coleccionistas y agentes del ecosistema cultural.