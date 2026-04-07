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Estrategia y coleccionismo cultural convergen en unos encuentros empresariales en torno al arte en Alicante

La galería de arte de Mariam Cremades acoge el jueves 9 de abril una sesión privada que permitirá a los asistentes establecer vínculos profesionales en un acto con Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo

Una imagen de la galería de Mariam Cremades, ubicada en Alicante

Una imagen de la galería de Mariam Cremades, ubicada en Alicante / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

El arte y el ámbito empresarial convergen con naturalidad en la galería de Mariam Cremades, que se erige como escenario de una experiencia concebida para el diálogo y la reflexión. El próximo jueves 9 de abril, este espacio acogerá una sesión privada, en colaboración con Smart Meeting, en la que liderazgo, creatividad y coleccionismo contemporáneo se entrelazan en un mismo discurso. La cita ofrecerá a los asistentes la oportunidad de establecer vínculos profesionales en un entorno de inspiración artística, a través de ponencias centradas en liderazgo, innovación y proyección cultural, rodeados de obra contemporánea.

La propia Mariam Cremades, artista y fundadora del espacio, conducirá una sesión que integra dos intervenciones destacadas. Por un lado, Creatividad estratégica: un recorrido del liderazgo empresarial al arte, en la que abordará la convergencia entre liderazgo, creatividad y propósito como motores de innovación y transformación. Por otro, Cultura y diplomacia en el Mediterráneo, a cargo de Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, quien aportará una perspectiva institucional sobre el papel de la cultura en el diálogo y la proyección internacional.

La jornada culminará con un cóctel privado y un recorrido guiado por la exposición, propiciando una aproximación a las obras desde una mirada renovada, vinculada al relato, la identidad, el legado y el coleccionismo contemporáneo. Ubicada en Alicante, la galería se ha consolidado como un enclave dedicado al arte contemporáneo, al impulso del talento y a la creación de experiencias que articulan sensibilidad estética, comunidad y empresa.

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Concebida como un espacio de encuentro para empresarios, directivos e inversores, la cita pone de relieve la sinergia entre Mariam Cremades y Smart Meeting, proyectando la galería como un foro emergente para la generación de ideas, el establecimiento de alianzas estratégicas y la reflexión en torno al valor cultural del arte. La participación de Smart Meeting refuerza, asimismo, el carácter relacional y estratégico del encuentro, consolidando el espacio como escenario para conversaciones de relevancia entre líderes empresariales, instituciones, coleccionistas y agentes del ecosistema cultural.

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