De Alicante a Afganistán, un viaje por los problemas del mundo en la novela "Todas las muertes de Héctor Quintana"

Una mirada holística al mundo. Todas las muertes de Héctor Quintana (Editorial Club Universitario, 2026), la nueva novela del alcoyano José María Ramírez Mellado, lleva al lector por escenarios como Afganistán, Tíbet, India o Mauritania para construir una instantánea de la sociedad, en la que el protagonista de la obra se enfrenta a cuestiones como el terrorismo, las drogas, la prostitución infantil, la pobreza o la inmigración ilegal. "En esencia, es una novela de viajes, de aventuras y, sobre todo, un thriller", explica el autor.

Alicante es el punto de partida de una historia cuyo protagonista, debido a un problema que el escritor prefiere no desvelar, debe trasladarse a Afganistán; después al Himalaya; más tarde a Kibera, un barrio de Nairobi; y finalmente a Mauritania. En cada uno de estos lugares, la presencia del personaje sirve para reflejar cómo viven otras sociedades más marginadas en distintos puntos del globo. "Es una novela de emoción y de entretenimiento porque, como decía Lope de Vega, la literatura debe entretener", asegura Ramírez Mellado.

Portada de la novela "Todas las muertes de Héctor Quintana" / INFORMACIÓN

No obstante, el entretenimiento no impide la entrada de la denuncia social. "Evidentemente, hay una base de denuncia clara a lo largo de todo el libro, pero la plasmo sin la intención de dar lecciones ni de hacer proselitismo. Simplemente muestro situaciones que está viviendo el protagonista en primera persona y dejo que el lector saque sus propias conclusiones", subraya el autor alcoyano. De esta manera, intenta mantener el ritmo narrativo de la novela y evitar la sobrecarga discursiva.

El autor presentará su nueva obra en dos localidades de la provincia. El jueves 9 de abril, a las 20 horas, acudirá a la Casa de Cultura de Castalla para desgranar los entresijos de la obra en compañía de Carlos Vilaplana Bernabeu. Una semana después, el 16 de abril, también a las 20 horas, realizará un acto en el Centro Social Carme Garrigós de Ibi, sede que ya ha acogido presentaciones de otros de sus libros, con la intervención de Ana Guillem Amat.

El autor alcoyano José María Ramírez Mellado / INFORMACIÓN

Una compleja labor documental

Para dibujar un retrato lo más fiel posible de los escenarios que aparecen en la novela, José María Ramírez Mellado ha realizado una labor documental que le ha llevado a colaborar con instituciones y a consultar abundante material audiovisual. "He tenido que documentarme muchísimo, eso es fundamental. Para hablar del campamento español en Afganistán, en Qala-i-Naw, por ejemplo, tuve que solicitar imágenes y permisos al Ejército para poder describirlo con precisión. Todos los escenarios que aparecen en la novela son reales y están descritos con bastante fidelidad", asegura.

Aunque es una obra de ficción, “incluso con algún matiz de realismo mágico”, apunta, los lugares que se muestran existen y están construidos a partir de documentación de todo tipo y del asesoramiento en distintos ámbitos, como el sanitario, el militar o el policial. "No he recorrido físicamente todos los trayectos que realiza el protagonista, pues algunos implican cientos de kilómetros, pero sí me he documentado a fondo para recrearlos con rigor".

Un enamorado de la cultura con la intención de aportar

Alcoyano de nacimiento y residente en Ibi, José María Ramírez Mellado es un enamorado de la cultura. Con trece años inició su andadura laboral mientras continuaba sus estudios y ha desarrollado una larga trayectoria como comercial, lo que le ha permitido viajar por distintas partes del mundo. Sin embargo, su amor por la cultura siempre ha estado presente: "He sido un lector voraz. Si visitas mi casa, encontrarás una biblioteca con miles de volúmenes, porque siempre he leído mucho. De alguna manera, me conozco a mí mismo a través de lo que leo y de lo que escribo", asegura el autor.

En su voluntad de aportar al ámbito cultural, hace décadas comenzó a escribir sobre temas locales, especialmente sobre tradiciones como los Moros y Cristianos, con varios libros centrados en la zona de la Foia de Castalla. Posteriormente, ya en el terreno del relato, inició una nueva andadura con La casa blanca (2022), obra que recibió el Premio Letterario Internazionale Montefiori. Ese mismo año fue finalista del premio Juan Carlos Pérez Santamaría con su obra Germán (2022).

Más tarde, en coedición con el Ayuntamiento de Ibi y la Editorial Club Universitario, publicó Tres amores complicados (2023) y la novela El cerebro del universo (2024). No obstante, el autor asegura que esta nueva obra supone una reinvención en su estilo. "Por lo que me trasladan los lectores, parece que he acertado con este cambio, aunque soy consciente de que estoy en una fase inicial. Lo entiendo como un proceso de aprendizaje continuo y cada novela será mejor que la anterior", confirma.