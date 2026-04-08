Benissa en Corto incorpora a reconocidos profesionales del cine y la televisión española a su jurado

Tres rostros conocidos del cine y la televisión española se suman al equipo del jurado de Benissa en corto, que ya confirmó recientemente la incorporación de Ferran Gadea. Entre las nuevas incorporaciones destaca la actriz Carolina Bona. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes como Elisa en ¿Hay alguien ahí?, Inés en Amar en tiempos revueltos o Paula en Gigantes. Además, ha participado en populares series como La que se avecina, Servir y proteger, Madres, Sin tetas no hay paraíso, Hospital Central o Águila Roja, entre muchas otras.

En cine, Bona ha formado parte de producciones como Torrente 2, Juana la Loca, Sexy Killer o Entre las piernas, además de protagonizar Hoy no se fía, mañana sí. No obstante, más allá de la pantalla, su experiencia también se extiende al teatro, con participaciones en obras como La isla del tesoro, La sumisión o La gripe del canario, consolidando así una carrera artística versátil y sólida.

Los tres nuevos rostros del jurado de Benissa en Corto para su próxima edición / INFORMACIÓN

Junto a ella se incorpora la actriz Vanessa Cano, conocida por su trabajo en la serie L’Alqueria Blanca, donde comparte escena con el popular personaje de Tonet. Cano ha participado recientemente en producciones como Desconocidas, papel que le valió el Premio a Mejor Actriz de Audiovisual en los Premis AAPV 2023. Su trayectoria televisiva incluye títulos como Gym Tony, Cheers o Vaya Tropa, así como diversas producciones de la televisión autonómica valenciana. En el ámbito teatral, destaca su participación en La Ratonera de Agatha Christie, dirigida por Ignasi Vidal, obra con la que actualmente se encuentra de gira tras su éxito en Valencia y Barcelona.

El jurado se completa con la incorporación de Rafael Fernández, joven promesa calpina que representa el talento emergente de la comarca. A pesar de su juventud, Fernández ya cuenta con reconocimientos como el premio a Mejor Actor Joven en el FICCOC 2021 y el galardón a Mejor Corto Dramático en el mismo certamen. Además, ha sido semifinalista en festivales internacionales como el ARFF de Barcelona y París, y participó en el Festival de Cine de Alicante con el estreno de El día más corto del año.