Instrumentos y manuscritos que forman parte de la historia del rock. Uno de ellos sonó durante el concierto de 1968 que marcó un regreso a los escenarios tras siete años de "exilio" al cine: la guitarra Hagstrom rojo cereza de Elvis Presley protagonizará la subasta 'Rock & Pop', que se llevará a cabo del 13 al 20 de abril en la casa Sotheby's de Nueva York. También formará parte de la subasta una guitarra acústica firmada por Noel Gallagher y que el músico británico utilizó durante las sesiones de grabación de '(What's the Story) Morning Glory?' de su banda Oasis, álbum mítico que tuvo tras de sí al ingeniero de sonido y productor Nick Brine, actualmente residente en Alicante (concretamente, en El Moralet).

Sotheby’s es una de las casas de subastas más importantes y prestigiosas del mundo. Se dedica a vender obras de arte, objetos de lujo y piezas únicas y han definido estas guitarras como representantes de momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes y celebran el poder perdurable del rock cuya historia y caminos se entrecruzan de formas en ocasiones inesperadas, desde Gran Bretaña, hasta Estados Unidos pasando por estudios que se mudan de Inglaterra a la provincia.

Los hermanos Gallagher, justo antes del concierto de Oasis en Wembley / OASIS

Las cuerdas de 'Wonderwall'

La acústica Epiphone EJ-200 de Gallagher, valorada entre 60.000 y 80.000 dólares, fue utilizada para componer canciones del álbum '(What's the Story) Morning Glory?', que incluye éxitos como 'Wonderwall' y 'Don't Look Back in Anger', los cuales catapultaron a la banda de Manchester al estrellato internacional y cuyo productor viajó un día a Alicante con su familia para afincarse definitivamente en El Moralet.

Según la casa de subastas, las composiciones de Gallagher con este instrumento son a la vez "nostálgicas y vanguardistas" y reflejan "la influencia perdurable de la banda a través de las generaciones". "Esa influencia resulta especialmente relevante hoy en día, ya que la banda goza de un renovado protagonismo cultural", afirma la casa. Pero esta guitarra no es la única pieza de Oasis que se subasta: el manuescrito original de Gallagher para 'Don't Look Back in Anger' (estimado entre 30.000 y 40.000 dólares) y su guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas (entre 60.000 y 80.000 dólares) también están a la venta para aquellos fanáticos cuya economía pueda permitírselo.

Del 'Rey del Rock' a Bowie o Clapton

Según Sotheby's, estas guitarras representan momentos cruciales de la música popular, unen generaciones y continentes y celebran el poder perdurable del rock. Elvis Presley tocó la Hagstrom Viking I, valorada entre 1 y 2 millones de dólares, durante el especial de televisión de 1968 'Singer Presents... Elvis', conocido como el '68 Comeback Special', transmitido por NBC el 3 de diciembre de ese año. Esa misma guitarra aparece en la portada del álbum de 1969 'From Elvis in Memphis'.

EPiC: Elvis Presley in Concert / -

La guitarra a subasta fue antes exhibida en el Salón de la Fama del Rock & Roll en Cleveland y su legado sigue presente en representaciones contemporáneas, como la película 'Elvis' (2022), donde Austin Butler toca una Hagstrom similar.

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Otros artículos destacados abarcan instrumentos y objetos personales de figuras icónicas del rock, como la guitarra acústica de Bruce Springsteen usada para escribir 'Born To Run' (entre 200.000 y 250.000 dólares), el manuscrito de David Bowie para 'The Jean Genie' (125.000-150.000 dólares) y una guitarra de Eric Clapton (175.000-200.000 dólares).