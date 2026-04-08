La productora de "Los domingos" aborda en Alicante las claves de la cinta ganadora del Goya a mejor película

El ciclo Palabra de cine, impulsado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, acogerá un encuentro con la productora Sandra Hermida, figura clave detrás de algunas de las producciones más reconocidas del cine español reciente, entre ellas la gran triunfadora de los últimos Premios Goya, Los domingos, así como varias de las obras más destacadas de Juan Antonio Bayona.

La reconocida profesional visitará el próximo jueves 9 de abril la Casa Bardin de Alicante, donde, a partir de las 19 horas, ofrecerá una intervención centrada en los retos y desafíos de su trayectoria. Durante el encuentro, abordará tanto la complejidad técnica y humana del rodaje de La sociedad de la nieve como los entresijos de Los domingos, una de sus producciones más recientes y celebradas.

La película, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ha cosechado un amplio reconocimiento en el circuito cinematográfico, con galardones como la Concha de Oro, el Premio Forqué, el Premio Feroz y cinco premios Goya, entre ellos el de Mejor Película, consolidándose como uno de los títulos más destacados del panorama audiovisual reciente.

Cartel del ciclo "Palabra de cine", con la presencia de Sandra Hermida en Alicante / INFORMACIÓN

Una productora con una larga trayectoria

Sandra Hermida (Madrid, 1972) cuenta con una sólida y dilatada trayectoria como directora de producción en algunas de las películas más relevantes del cine español contemporáneo. A lo largo de su carrera ha sido distinguida con tres premios Goya a Mejor Película por Garbo, el espía (2010), de Edmon Roch; La sociedad de la nieve (2024); y Los domingos (2025). Asimismo, ha obtenido tres premios Goya a la Mejor Dirección de Producción junto a Juan Antonio Bayona por El orfanato (2007), Lo imposible (2012) y Un monstruo viene a verme (2016).

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Su filmografía se completa con la producción de títulos tanto nacionales como internacionales, entre los que figuran El alquimista impaciente (2002), dirigida por Patricia Ferreira, y Biutiful (2010), de Alejandro González Iñárritu, dando como resultado una trayectoria marcada por la excelencia y la proyección internacional.