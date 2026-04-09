La librería 80 Mundos de Alicante se convierte en sala de conciertos por tiempo limitado

La cultura, en cualquiera de sus formas. La librería 80 Mundos sigue consolidándose como uno de los puntos culturales de referencia en Alicante y acoge, dentro de su extensa agenda, la actuación del músico alicantino DNavarro. El concierto, que tendrá lugar en el local ubicado en la calle Segura, se celebrará el sábado 11 de abril a partir de las 19:30 horas y será de entrada libre. Se trata de un recital en acústico del músico y compositor David Navarro que le servirá para darse a conocer a través de algunas de sus mejores composiciones.

El músico local comenzó componiendo sus propios temas y tomando el rock como elemento central en sus creaciones, aunque permitiéndose mezclarlo con otros estilos. En 2020 grabó su primer EP, Acosador de sueños, con Gabi Cano en la producción, donde se explota el lado más eléctrico de sus canciones. No obstante, ahora tiene la oportunidad de bajar las revoluciones y poner el foco de su actuación en vivo en su faceta más emocional y sentimental.

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En su concierto habrá tiempo para escuchar canciones como Balada del poeta o A mil kilómetros de ti, especialmente adecuadas para el formato acústico, pero también se atreverá con otros temas como Insomnio o con la pieza que da nombre al disco. Además, aprovechará la actuación para presentar algunas composiciones que el público podrá conocer por primera vez en directo en la librería 80 Mundos.