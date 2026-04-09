Estos son los siete largometrajes que compiten este año en el Festival de Cine de Alicante

La nueva edición del Festival Internacional de Cine de Alicante avanza a pasos agigantados y la organización ya ha dado a conocer los títulos de los largometrajes que competirán en su sección oficial. En esta ocasión, se han seleccionado un total de siete películas, entre las que destacan tres óperas primas. Todas las obras podrán verse del 27 al 29 de mayo en los cines Kinépolis de Alicante, ubicados en el Centro Comercial Plaza Mar 2.

Las proyecciones comenzarán el miércoles 27 de mayo a las 19 horas con la comedia Un hombre de verdad, ópera prima de Liteo Pedregal que cuenta en el reparto con Carlos Olalla, Olivia Molina, Rosario Pardo, Laura de la Uz e Inma Sancho. Este largometraje narra la historia de Guillermo, un hombre que a los setenta años, y tras morir su esposa, deconstruye su machismo guiado por cuatro mujeres.

Fotograma de la comedia "Un hombre de verdad", ópera prima de Liteo Pedregal / INFORMACIÓN

El mismo miércoles, a las 21.15 horas, se proyectará la segunda película a concurso, Mi cielo, tu infierno, del director Alberto Evangelio con un reparto encabezado por Tània Fortea, Sandra Cervera, Víctor Palmero y Antonio Hortelano. Este largometraje construye la vida de Adela y Victoria, dos mujeres que a lo largo de los años viven una historia de amor imposible. Son fuertemente castigadas por la ley y por la sociedad de los años 60 y 70. Sin embargo, a pesar de todos los impedimentos, no pueden olvidarse la una de la otra.

Absolute Love abrirá la sesión del jueves 28 de mayo a las 16.45 horas. Este largometraje, dirigido por Carlo Avventi, se desarrolla en los años 80 cuando el cantante de cruceros Arly conquistó las listas de éxitos con la canción que da nombre a la cinta. Sin embargo, la fama efímera le impidió mantener el éxito a largo plazo. Veinte años después, Arly vive una vida cómoda y despreocupada y, aunque rodeado de amigos, oculta una profunda herida, pues ha abandonado su pasión por la música. El reparto está compuesto por Sara Deray, Arly Jones, Lydia Mínguez, Mauro Ottel, Maxi Celdrán, John Sanderson e Iván Gisbert.

"Absolute Love", largometraje dirigido por Carlo Avventi sobre los anhelos Arly Jones / INFORMACIÓN

La segunda película que podrá verse el jueves 28 de mayo, a las 19 horas, es A la cara, del alicantino ganador de un Goya Javier Marco y protagonizada por Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Álamo y Daniel Pereza Prada. La cinta narra la historia de Pedro, que cuando abre la puerta de su casa para recibir a un posible compañero de piso se sorprende al encontrarse con Lina, una famosa presentadora de televisión. La habitación no le interesa, solo quiere que Pedro diga en voz alta el mensaje de odio que le escribió en redes sociales. Lo que empieza como un choque violento se transforma en una extraña convivencia, donde ambos se convierten en espejos incómodos.

La tercera película que podrá verse el 28 de mayo a las 21.15 horas será Rabioso de Luis María Ferrández que en el reparto cuenta con José Luis García Pérez, Patricia Ross, Víctor Clavijo y Eva Almaya. Rabioso es la historia de Marco, quien el día de su boda amanece encadenado a una solitaria tumba en mitad del desierto. No recuerda nada, casi no tiene cobertura y en su cartera solo han dejado un euro, una tarjeta del banco y la foto de su prometida. Pero cuando aparece Ventura, una vendedora ambulante, se desata la tormenta.

Fotograma de "A la cara", obra del alicantino ganador de un Goya Javier Marco / INFORMACIÓN

El viernes 29, a las 19 horas, será el turno de Que vienen los perros, ópera prima de Iván Sánchez y David Tembleque, con un reparto formado por Olivia Baglivi, Mabel del Pozo, Ramón Esquinas, Carmen Mayordomo y Catalina Sopelana. La película es la historia de Liz, una prostituta de lujo en crisis que revive recuerdos bloqueados tras un hecho violento. Al huir, vuelve a su origen y descubre que su madre, que la abandonó, es clave para salvarla.

La última proyección de la sección oficial será a las 21.15 horas con Cowgirl, codirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens, siendo esta su ópera prima. Cuenta con un reparto compuesto por Isabel Rocatti, Carlos Cuevas, Pepe Munné y Joaquín Climent. Cowgirl es una comedia romántica que muestra los conflictos de la vida rural, la importancia de los recuerdos y el redescubrimiento del amor en el ocaso de la vida.

Carlos Cuevas en "Cowgirl", cinta codirigida por Cristina Fernández Pintado y Miguel Llorens / INFORMACIÓN

Diferentes géneros que optan a la Tesela de Oro

Tras anunciarse los títulos de las películas que buscarán alzase con la Tesela de Oro a la Mejor Película de la vigesimotercera edición del Festival de Cine de Alicante, dotado con 3.000 euros, el director del certamen, Vicente Seva, ha comentado que se han recibido "un gran número de largometrajes de gran calidad" y que "ha sido muy difícil la selección". "Estamos orgullosos de seguir creciendo y dando la oportunidad de ver óperas primas de nuevos creadores, o trabajos de directores ya consolidados", ha añadido.

Victor Palmero en "Mi cielo, tu infierno", del director Alberto Evangelio / INFORMACIÓN

Los largometrajes seleccionados competirán por varios premios del palmarés. Aunque el principal galardón es la Tesela de Oro a la Mejor Película, también están en juego la Tesela de Plata al Mejor Director, la Tesela de Plata a la Mejor Actriz, la Tesela de Plata al Mejor Actor, la Tesela de Plata al Mejor Fotografía y el Premio del Jurado de la Crítica Sergio Balseyro a la Mejor Película.

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Este certamen, que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante Film Office, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Radiotelevisión Valenciana y otras empresas colaboradoras, se celebrará del 23 al 30 de mayo y las entradas para disfrutar de los diferentes largometrajes se pueden adquirir en la web del festival a un precio de 4 euros por pase.