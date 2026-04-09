La Tania, Blanca Paloma, Abril y Alejandro Hurtado: cuatro alicantinos en el podio de la música nacional

Nombres como Rosalía, Aitana o Amaia han protagonizado la actualidad musical del año a nivel nacional, y debido a ello su nombre se ve representado en la fiesta de la música española. No obstante, la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España tiene la intención de dar también visibilidad a otro tipo de artistas, músicos que huyen de los géneros más populares y hacen de su música un compendio de sonidos que no se escuchan en la radio. En ese espectro sonoro, cuatro artistas de Alicante han sido nominados como lo mejor del género en sus distintas categorías.

La primera de ellas es la campellera La Tania, una artista que este año ha sido condecorada con el premio "Importantes" de INFORMACIÓN por alzarse con el Premio Goya a Mejor Canción Original el pasado año con su canción Los almendros, interpretada junto al guitarrista alicantino Yerai Cortés y que sirvió de banda sonora para la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por C. Tangana en su salto al cine.

La Tania, la artista de El Campello nominada a Mejor Álbum de Folclore / INFORMACIÓN

Está nominada a Mejor Álbum Folclórico con su disco Amoríos. La verdad de mi coplilla, un trabajo de ocho temas donde aborda diferentes maneras de vivir el amor, fusionando géneros y poniendo en primer plano su calidad vocal. Este disco fue publicado en enero de 2025 y sirvió para mostrar al mundo el nacimiento de una artista que, en algunos temas, muestra su sensibilidad en el cuidado de las armonías y que, en otros, prefiere plasmar su personalidad. Comparte nominación con la valenciana La Maria, El Nido, Germán Díaz & Benxamín Otero y Marisa Valle Roso.

En el panorama de las bandas sonoras también sobresale la nominación de la ilicitana Blanca Paloma con su tema Caminar el tiempo, canción original de la película Parecido a un asesinato, compuesta por otro alicantino de renombre como Luis Ivars. Esta pieza, que ya fue nominada al Goya, pero que finalmente ganó Flores para Antonio, compuesta por Alba Flores y Silvia Pérez Cruz, tiene ahora una nueva oportunidad de alzarse con un galardón a Mejor Canción de Banda Sonora.

Blanca Paloma, la ilicitana ganadora del Benidorm Fest, nominada a Mejo Canción de BSO / Joaquín Reina

Otra artista alicantina de nuevo cuño que ha sido reconocida por la Academia de la Música es Abril, cuyo tema Ai, mareta ha sido nominado a Mejor Canción en Català/Valencià/Mallorquí. La canción de la artista, natural de Benissa, cuenta con la colaboración del icónico Pep Gimeno Botifarra y del grupo catalán Figa Flawas. Los propios Figa Flawas tienen también otra nominación en esta categoría con su tema a la freSka, y compiten contra otras propuestas como la de Salvador Sobral y Silvia Pérez Cruz, Julieta o el junte entre Idoipe y Maria Rodés.

Por último, el sanvicentero Alejandro Hurtado ha sido nominado a Mejor Álbum de Flamenco con su disco El primer llanto. Considerado actualmente como una de las figuras más prometedoras del panorama guitarrístico, ha erigido una carrera en la que transmite un profundo respeto por el folclore y el flamenco, en una especie de arqueología del género con una mirada clara hacia el pasado para entender el presente. Este, su tercer disco, encuentra en la guitarra española una herramienta para diseccionar el pasado del género a través de diversos sonidos. Un trabajo instrumental que compite junto a otras propuestas notorias como las de Frente Abierto, Lela Soto, Luis el Zambo, María Terremoto o Rafael Riqueni.

El guitarrista Alejandro Hurtado, nominado a Mejor Álbum Flamenco, durante una sesión de fotos en INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Los rostros más importantes de la música española

A nivel nacional, Rosalía, Leiva, Amaia y Guitarricadelafuente son, con ocho nominaciones, los principales candidatos de los III Premios de la Academia de la Música de España, en los que también se repiten nombres como los de Valeria Castro, Amaral y Rusowsky. En total, son 43 categorías seleccionadas a partir de 4.400 propuestas por comités formados por profesionales del sector para elegir lo mejor en todos los estilos, del jazz al pop, pasando por el flamenco.

Como cabía esperar, Rosalía será una de las principales candidatas: está nominada a artista del año, mejor álbum y álbum pop por Lux, canción (por La perla), compositor/a del año y videoclip (por Berghain). También en ocho categorías figura Amaia, que ya en la anterior edición se hizo con cuatro galardones. Esta vez podría recibir los de artista y disco del año por Si abro los ojos no es real, canción del año y canción pop por MAPS, mejor álbum pop, gira y videoclip por Aralar, además de mejor ingeniería de grabación.

La cantante Abril, de Benissa, nominada a Mejor Canción en Valenciano / INFORMACIÓN

Leiva, con su disco Gigante, opta a álbum y canción del año por Caída libre, el tema que lo unió a Robe poco antes de la muerte del artista extremeño, así como a mejor canción de pop/rock y mejor gira, entre otros premios. Por su parte, el castellonense Guitarricadelafuente también está nominado a artista del año, mejor canción y canción pop por Full Time Papi, o mejor álbum de música alternativa por Spanish Leather, por citar algunas de sus nominaciones.

La categoría estrella de artista del año la completan Aitana, nominada en total a tres premios, y Rusowsky, que también tiene Malibú como posible canción del año y Daisy como aspirante a disco del año. El quinteto de nominados a mejor álbum de 2025 lo completa Dolce Vita de Amaral. Otra artista que ha recibido gran reconocimiento en las nominaciones ha sido Valeria Castro, que viene de ser la máxima galardonada en los Premios de la Música Independiente. Aquí aparece en seis categorías, entre ellas la de mejor compositor/a, mejor canción de cantautor/a por Tiene que ser más fácil, así como mejor álbum en ese estilo por El cuerpo después de todo.

Como ya se había anticipado, será el 26 de mayo, también en Madrid, cuando se conozca a los ganadores de los galardones en una gran ceremonia tras el período de votación que se abre el próximo 10 de abril para los miembros de la Academia de la Música de España, hasta el día 30 de este mes.