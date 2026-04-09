Del Teatro Principal de Alicante a la Sala Euterpe de Sant Joan: la obra teatral "Constelaciones" hace doblete

Las artes escénicas y la música se abrazan sobre el escenario con Constelaciones. Esta obra, impulsada por el Centro Dramático Nacional y Barco Pirata Producciones, llega al Teatro Principal de Alicante este domingo 12 de abril, a las 18 horas, para trasladar al espectador una reflexión sobre las decisiones, el azar y las múltiples vidas posibles que se abren en cada relación. A partir de una premisa tan cotidiana como preguntarse qué habría pasado si se hubiese actuado de otra manera, el texto plantea un recorrido emocional por los distintos caminos que pueden tomar dos personas cuando se encuentran.

Escrita por Nick Payne, la pieza se apoya en conceptos de la física cuántica y la teoría de los universos paralelos para construir el vínculo entre Marianne y Roland, dos personajes cuyas historias se despliegan en múltiples realidades donde “varios resultados pueden coexistir”. A través de esta estructura, la obra examina las incontables posibilidades de una pareja, incluyendo aquellas en las que ni siquiera llegan a formarse como tal.

Un momento musical de la obra "Constelaciones", que se podrá ver en el Teatro Principal de Alicante / INFORMACIÓN

La versión española está firmada y dirigida por Sergio Peris-Mencheta, quien propone una puesta en escena dinámica y emocionalmente precisa, acompañada por la dirección musical de Litus y Joan Miquel Pérez. La escenografía corre a cargo de Alessio Meloni, en un montaje que apuesta por la sencillez formal para centrar la atención en la interpretación y el texto. La producción, además, cuenta con un elenco formado por Clara Serrano, Cristina Suey, David Pérez Bayona, Jordi Coll, María Pascual y Diego Monzón.

Más allá de la dramaturgia

Pero si algo tiene de especial esta obra es que la música tiene el mismo poder que la dramaturgia, es por eso que, aprovechando su viaje a Alicante, y debido a la buena sintonía que tiene Litus con la Sala Euterpe de Sant Joan d'Alacant, donde ya ha actuado en varias ocasiones, el elenco ofrecerá allí una sesión de improvisación musical este domingo. Esta propuesta, nacida como una especie de "post-party", busca trasladar al escenario el espíritu creativo y libre que envuelve la propia función.

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El evento contará con la participación de artistas como Litus, Jordi Coll, Diego Monzón, Paula Muñoz, María Pascual, David Pérez-Bayona y Clara Serrano, quienes forman parte del reparto de la obra. Se trata de una jam session sin estructura rígida ni pretensiones escénicas, en la que los intérpretes se reunirán para disfrutar de la música en un ambiente distendido. Las entradas tienen un precio anticipado de 5 euros más gastos de gestión y pueden adquirirse ya en la página web de la sala. La apertura de puertas está prevista a las 20.30 horas, con inicio del concierto a las 21 horas.