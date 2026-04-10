Alicante se cuela en la élite mundial del vino y participará en una de las citas más importantes del sector

Alicante vuelve a situarse en el mapa internacional del vino. La bodega Rafa Cañizares Viticultor ha sido seleccionada para participar en el Wine Spectator Grand Tour 2026, una de las citas más exclusivas del sector, reservada a vinos que superan los 90 puntos en la prestigiosa revista especializada. Se trata, además, de la única bodega de la provincia de Alicante presente en esta edición, un hito que refuerza el posicionamiento del territorio en el panorama vitivinícola internacional.

Este reconocimiento sitúa al proyecto de Rafa Cañizares entre las bodegas más valoradas a nivel mundial y cuya participación está estrictamente limitada por invitación. Aunque es la primera vez que participa con su propia bodega, el equipo cuenta con experiencia previa en este tipo de eventos a través de Bodegas Volver, con vinos como Tarima Hill, que ya han formado parte del Grand Tour en ediciones anteriores.

Pero antes de poder entender las consecuencias de lo que supone estar seleccionada en esta cita, hay que saber en qué consiste el Wine Spectator Grand Tour. Se trata de una experiencia única en el sector que reúne cada año a algunas de las mejores bodegas del mundo en un formato de cata libre donde los asistentes pueden descubrir, en una misma experiencia, vinos icónicos de diferentes países, regiones y estilos.

En su edición de 2026, este tour recorrerá tres ciudades clave de Estados Unidos: Denver (18 de abril), San Diego (25 de abril) y Tampa (1 de mayo), en encuentros que congregan a miles de asistentes y profesionales del sector. Entre los países participantes se encuentran Argentina, Francia, Italia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Portugal, de donde también acudirán bodegas de reconocido prestigio internacional como Zuccardi, Penfolds, Famille Perrin o Champagne Gosset.

Embajador provincial con la identidad de Triga

En esta edición, Rafa Cañizares Viticultor participará con su vino más representativo, Triga Tinto, una elaboración que refleja la identidad más personal del viticultor y el origen de este proyecto familiar. Dentro de esta misma familia, el Triga Chardonnay fue seleccionado para formar parte del acto conmemorativo del décimo aniversario de la coronación del Rey de España, otro hito del profesional, que se ha labrado una trayectoria basada en la constancia, la calidad y el respeto por el viñedo, factores clave para formar parte del exigente circuito de selección de Wine Spectator.

Una botella de Triga Tinto, que participará en la cita internacional / INFORMACIÓN

Y es que esa exigencia se refleja de manera numérica en las participaciones españolas en esta gira internacional. En total, solo 17 bodegas españolas han sido seleccionadas para formar parte de esta cita con referentes históricos del vino como CVNE, Familia Torres, La Rioja Alta o Muga. Dentro de esta exclusiva lista se encuentra ahora Rafa Cañizares Viticultor.

Una tradición familiar que apuesta por variedades autóctonas

El proyecto Rafa Cañizares Viticultor, con sede en Salinas, se ha consolidado como una de las iniciativas centradas en la recuperación del viñedo tradicional en el Alto Vinalopó. Impulsado por una familia con cinco generaciones de trayectoria en el sector, el proyecto se desarrolla en una antigua casa de labranza rehabilitada, desde la que se elaboran vinos vinculados al territorio.

La bodega basa su trabajo en la recuperación de variedades autóctonas y en la preservación de viñas viejas, muchas de ellas en riesgo de abandono por la falta de relevo generacional y la baja rentabilidad. Este enfoque busca mantener parte del patrimonio vitivinícola de la zona, en un contexto de transformación del sector.

Una imagen promocional cedida por Rafa Cañizares Viticultor / INFORMACIÓN

Más allá de su origen familiar, la iniciativa responde también a una apuesta por elaborar vinos con identidad propia, ligados a las características del entorno natural en el que se ubica. En este sentido, el proyecto ha ido ganando visibilidad en los últimos años. En este sentido, su participación en el Wine Spectator Grand Tour ha contribuido a reforzar su proyección fuera de España, al tiempo que sitúa a la provincia de Alicante en el mapa de citas internacionales del vino.

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En paralelo, la bodega forma parte del creciente interés por el enoturismo en la provincia. En este ámbito, ofrece visitas centradas en el conocimiento del viñedo y del proceso de elaboración, en línea con otras propuestas que combinan vino y entorno rural. El caso de Rafa Cañizares Viticultor refleja así una tendencia más amplia dentro del sector: la revalorización del viñedo histórico y de modelos de producción ligados al territorio frente a dinámicas más intensivas.