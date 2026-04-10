Todo un clásico del drama musical y otras obras para ver en el teatro este fin de semana en Alicante

Es conocidos por todos la historia de Sonrisas y lágrimas, pero ahora está la posibilidad de disfrutarla desde un prisma diferente. Esta obra, en su nueva producción de la mano de Theatre Properties, contiene una escenografía que traslada al público a la Austria de los años 30 junto a la música de Rodgers & Hammerstein. Cada ambiente está diseñado para envolver al espectador en la atmósfera del clásico, desde el convento hasta la villa de los Von Trapp y los majestuosos Alpes.

El Teatro Municipal de Torrevieja acogerá un total de tres funciones distribuidas entre el viernes y el sábado donde se recreará la historia de la joven novicia Maria Rainer, al servicio como institutriz de los siete hijos del Capitán Georg von Trapp. Sobre el escenario, un elenco de los mejores artistas musicales del país, seleccionados entre los grandes talentos del teatro musical, da vida a los personajes con interpretaciones que mantienen la esencia del clásico.

Teatro Municipal de Torrevieja. Viernes, 20h. Sábado, 17h y 20.30 h. Desde 40 euros.

Hacer humor con el temor a los aviones

Con casi todo vendido, el Teatro Principal de Alicante acoge el sábado 11 de abril una muestra de stand-up que pretende quitar el miedo a subirse a un avión. El piloto, actor y productor de cine italiano, Enrique Piñeyro, realizará una única función de su espectáculo Volar es humano, aterrizar es divino, con el que lleva doce temporadas girando por todo el mundo desmontando bulos en torno al medio de transporte más seguro que existe actualmente.

Volar es humano, aterrizar es divino / INFORMACIÓN

Teatro Principal de Alicante. Sábado, 11h. Desde 16 euros

Goyo Jiménez saca más punta a su americanada

Tras muchos años girando con los espectáculos de su mítica trilogía Aiguantulivinamérica, Goyo Jiménez hace una recopilación definitiva de sus mejores momentos con el espectáculo América Forever: The Final Refrito. Se trata de una especie de homenaje propio y actualizado a todo lo que hizo reír y pensar al público durante tantas temporadas, pero con nuevos ingredientes, nuevas reflexiones y el mismo inconfundible sabor «made in Goyo». Porque Estados Unidos ha cambiado y Goyo, a pesar de todo, también.

América Forever: The Final Refrito. / INFORMACIÓN

Palau Altea. Viernes, 20h. Desde 10 euros.

Coexistencia del amor según la física cuántica

La posibilidad de haber actuado distinto siempre está presente en las relaciones. Bajo este argumento se sitúa Constelaciones, obra de teatro que retrata una relación a través de la teoría de los universos paralelos.

Constelaciones. / INFORMACIÓN

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Desde 12 euros.

«Disphoria», un grito que busca soluciones

Todo comienza con el momento en que una madre conoce que su hija Alejandra no es una chica. Dysphoria es un monólogo de ficción documental que, con delicadeza, aborda el vacío de los protagonistas que sufren esto.

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Dysphoria. / INFORMACIÓN

Teatre Arniches. Sábado, 20.30h. Desde 15 euros.

Promesas sin cumplir pasando los 40

Tres hermanas se reúnen para cumplir una última voluntad de su padre en Cuatro días, cuatro noches, pero él no quería exactamente eso. Él quería que sus hijas viajaran a Valparaíso en la Quinta Región de Chile.

Promesas sin cumplir pasando los 40. / INFORMACIÓN