Enrique Piñeyro, piloto de avión, debuta en el Teatro Principal de Alicante: "Quiero quitarle a la gente el miedo a volar"

Enrique Piñeyro (Génova, 1956) aterriza su avión por primera vez en Alicante. El actor, director y productor de cine italiano, nacionalizado argentino, es una figura polifacética que ha ejercido como piloto de transporte de línea aérea, médico aeronáutico e incluso chef. Ahora presenta en el Teatro Principal de Alicante su espectáculo Volar es humano, aterrizar es divino, donde alterna la risa y la reflexión en un stand-up que busca quitar a los asistentes el miedo a volar e infundirles temor hacia otras actividades cotidianas. Su única función en la provincia tendrá lugar el sábado 11 de abril a las 20 horas.

Sobre el papel, su espectáculo es algo completamente diferente a nada que hayamos visto. ¿Qué se va a encontrar el público en el show?

Se va a encontrar con un simulador de vuelo gigante, a escala real y con nosotros dentro. Ahí se reproduce un accidente de Avianca de hace mucho tiempo. Justamente lo hacemos para que se vea cómo en la aviación aprendimos a aprender y cómo esas cosas ya no pasan. Después hay varias proyecciones en 3D, vídeos de todo tipo y fotos. Es una propuesta bastante intensiva en lo audiovisual. Todo eso forma un conjunto que, en realidad, es una comedia, casi un stand-up, pero con muchísimo apoyo audiovisual.

¿Por qué cree que 12 años después sigue teniendo tanto éxito y sigue girando por el mundo?

El temor a volar es bastante universal y bastante infundado. En 2017 volaron 4.000 millones de pasajeros y no murió ni uno solo en un avión de línea aérea. Sin embargo, ese mismo año murieron 256 personas cazando "pokemones" por la calle y un millón de personas a manos de los mosquitos. Pero nadie tiene miedo de los mosquitos, ¿verdad? Se trata de confrontar esas percepciones contra la realidad. El cine de catástrofes siempre recurre a aviones o tiburones, que en realidad no matan a nadie, mientras que los automóviles sí son peligrosos. Hay que poner las cosas en contexto.

Un momento de la entrevista a Enrique Piñeyro / Rafa Arjones

La sociedad tiene un temor al avión casi paranoide. ¿Por qué decidió embarcarse en este proyecto?

Desde los tres años flipaba con los aviones. Los dos deseos inmemoriales del ser humano fueron volar y ser inmortal, está referenciado en la mitología y en la literatura antigua. Cuando estás en la cabina de pilotos ves la euforia de haber logrado uno de esos deseos, pero cuando pasas a la cabina de pasajeros ves la angustia de no haber logrado el otro. Me preguntaba por qué, si yo lo estaba pasando tan bien, la gente lo pasaba tan mal cuando iba en avión. Eso fue lo que me movió. Luego hice un par de películas sobre mi historia en una compañía que yo volaba, que lamentablemente era bastante trágica, y después de las proyecciones surgía un intercambio de preguntas con el público que acababa siendo casi un stand-up, por más que el tema fuera dramático.

Sin embargo, me he dado cuenta de que el humor no se pierde nada. Todas las facetas humanas tienen un toque de humor. Ahí me di cuenta de que lo que más disfrutaba era ese contacto directo y pensé: "¿por qué no hacer esto sin tener que pasar antes por el proceso de hacer una película, que te lleva años de creación?" Así surgió la idea de llevarlo al teatro. De alguna manera, la propuesta es quitarte el miedo a volar... pero infundirte miedo a todas las demás cosas que haces.

En 2017 no murió nadie en un vuelo, pero si lo hicieron 256 personas cazando "pokémones"

¿Es más una labor de concienciación o de entretenimiento?

Las dos cosas. Si hiciéramos las cosas como se hacen en los aviones, el mundo sería mucho más amable, la seguridad estaría más presente y los errores no serían punibles porque son parte indivisible de la conducta humana.

Explique eso.

Es un disparate que los errores se castiguen cuando no se hacen a propósito. Si a vos se te cae la cámara ahora, no es que lo hiciste a propósito y, sin embargo, se sanciona. En aviación, en cambio, el error se intenta detectar lo antes posible y minimizar sus consecuencias. Eso permite reportarlos y aprender de ellos. Lo que sí se sanciona es lo voluntario. No es lo mismo no ver un fallo porque el sol te da en la cara que por estar hablando por teléfono. Por eso se insiste tanto en que, si el comandante se equivoca, el copiloto se lo diga de forma asertiva.

En esa cotidianidad del vuelo salen cuestiones que vistas desde fuera son un poco cómicas, como el aplauso al aterrizar. Siendo piloto, ¿qué opina de esto?

Es curioso y todavía no entiendo qué se aplaude exactamente: ¿que el piloto sabe aterrizar? Es como aplaudir al conductor de un autobús por parar en la parada correcta. Le va a gustar, no te digo que no, pero se quedaría un poco perplejo.

Hollywood siempre nos ha puesto en la cabeza que los accidentes son muy recurrentes. ¿Qué culpa tiene el cine en esa percepción del riesgo?

Mucha culpa, pero no solo Hollywood sino también los medios de comunicación o incluso las autoridades aeronáuticas, que en Miami, por ejemplo, a los 75 años ya no te revisan en el escáner los zapatos y el abrigo. ¿Por qué? ¿Es que acaso los terroristas se retiran a los 75 años? O quizás te dan ideas, porque decís "bueno, que el abuelito lleve el arma en el zapato y listo". Es todo muy disparatado.

Enrique Piñeyro en Alicante, donde realizará su show "Volar es humano, aterrizar es divino" / Rafa Arjones

¿Y qué papel tienen los medios en todo esto?

Los titulares de algunos medios son espectaculares: "Cocodrilo suelto causa un accidente en un avión". No, no podemos subir un cocodrilo a un avión, es una paparrucha monumental. Luego sigues leyendo y resulta que el pasajero lo llevaba en un bolso. Así que ya no era un cocodrilo, era una lagartija. Estas noticias las voy incluyendo en el texto y hacen que no haya un show igual a otro. El de Alicante no es igual al de Buenos Aires, y aquel no fue igual al de Milán. Cada día ocurre algo nuevo que puedes incorporar: el guion de la comedia está ahí fuera, en la realidad.

¿Qué debería cambiar en la sociedad para dejar de percibir el avión como algo tan peligroso?

Deberíamos dejar de estar tan condicionados por la necesidad de vender información o desinformación. Hay una frase de un director de periódico del siglo XIX que decía que un diario siempre tiene la misma cantidad de palabras, haya noticias o no. Cuando no las hay, aparecen tiburones, accidentes o historias exageradas. Hoy eso se ha acentuado con el clickbait. Los titulares son crípticos y muchas veces engañosos. Todo es una exageración constante. Necesitamos una comunicación más real, más transparente y menos condicionada por intereses comerciales o políticos. Aunque no sé si eso llegará a pasar.