Un recorrido por la historia de la música: estos son los conciertos que puedes disfrutar en Alicante este fin de semana

Un homenaje a la música de ayer y de hoy en El Muelle Live

El Festival AMA, acrónimo de Aquellos maravillosos años, llega el sábado al Muelle Live del puerto de Alicante a partir de las 13.30 horas con una propuesta que reunirá algunas de las mejores canciones de la música española de las últimas décadas. El evento contará con la participación de destacados nombres como La Frontera, La Guardia o Javier Ojeda, voz de Danza Invisible ahora en solitario. A este trío de artistas se sumarán reconocidos DJs como Valentín Berenguer, Manolo Monje, Video DJ Ralp, Jorge Morales y Marcos Amorós, conformando así un espectáculo que promete ser un auténtico lujo de voces y sonidos. El Muelle Live, Puerto de Alicante.

Humor a golpe de funk: así es la propuesta de Gilipojazz

El grupo Gillipojazz, que actuará este sábado a las 22 horas en la Sala Stereo, es de origen español, pero tras su paso por el prestigioso Festival de Jazz de Montreux ha logrado cruzar fronteras y consolidarse como una propuesta internacional, con una gira prevista en los próximos meses que los llevará a países como Dinamarca, Bulgaria, Francia, Alemania o México. La banda presentará su característico espectáculo, en el que fusiona estilos como el funk, el groove y el jazz, todo ello acompañado de una fuerte dosis de humor, una combinación que los ha convertido en un fenómeno musical tan virtuoso como irreverente, por lo que su paso por Alicante se presenta como una oportunidad única antes de que su proyección internacional los lleve a escenarios de todo el mundo. Sala Stereo, Alicante.

Marina Paredes durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

Marina Paredes presenta su Criatura al gran público

La cantante y actriz Marina Paredes se presenta este viernes al gran público con el espectáculo Criatura, a partir de las 19 horas, en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa, donde nació y donde dará a conocer su primer álbum Para nacer. Este trabajo reúne todos los singles lanzados previamente en un debut marcado por atmósferas envolventes que van más allá de lo musical. Paredes, que pasó una etapa en Edimburgo, donde amplió su formación musical, destaca también su interés por combinar su faceta de cantautora con la de actriz, una dualidad que desarrolla con solvencia. Teatre Auditori, La Vila Joiosa.

Santiuve durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / RAFA ARJONES

Santiuve monta una fiesta musical cargada de rap local

El alicantino Santiuve, que actuará este sábado a partir de las 22 horas en la Sala Marearock de Alicante, continúa consolidando su trayectoria dentro del rap nacional, situándose como uno de los artistas más destacados del género. Para celebrar este momento, el propio artista ha preparado una cita especial en la que estará acompañado por numerosos músicos y amigos como los componentes de Origami Bangers, Da Zoo Bross, Zander Ground y Cleo Pathfinder, Lyrikal Fucktory o Héctor JC, figuras relevantes de la escena que, en conjunto, prometen ofrecer una noche que quedará en el recuerdo. Sala Marearock, Alicante.

Las Petunias, actuarán en La Matinal de Elche este fin de semana / INFORMACIÓN

Las Petunias y Gluu, gratis en La Matinal de Elche

Como cada sábado a las 12 horas en La Rotonda de Elche, La Matinal continúa superándose y en esta ocasión contará con la actuación de Las Petunias, un trío femenino que propone una fusión explosiva de punk y melodías pop, con un estilo tan delicado como feroz. Junto a ellas estará el grupo Gluu, integrado por músicos procedentes de Aspe, Novelda y Mutxamel, que se alzaron con el premio del Alicante Sonora y participaron en el Spring Festival 2025, además de desarrollar numerosos proyectos e ideas musicales que los colocan entre uno de grupos a tener en cuenta de cara al futuro. Auditorio de La Rotonda, Elche.

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Gluu!, la nueva sensación del rock alicantino / Rafa Arjones

La patada de Donkey Kick deja marca en Crevillent

La llamada al público amante del psychobilly está lanzada. Donkey Kick sigue rodando con su nueva cantante y estarán presentes este domingo, a las 12 horas, en Crevillent. Bar El Barranco, Crevillent.