The Black Crowes contará con una legendaria banda de rock nacional como invitada en Alicante

Cuando va quedando menos para la esperada actuación de la banda estadounidense The Black Crowes en Alicante, Área 12 ha confirmado la participación de un nuevo grupo que se encargará de abrir su concierto el próximo 8 de julio en el Multiespacio Rabasa. Se trata de una de las bandas más importantes del rock nacional, que liderada por Josele Santiago, ha construido una trayectoria sólida y respetada dentro de la escena española, mezclando rock con actitud y personalidad.

Con más de 30 años de trayectoria, Los Enemigos serán los encargados de abrir a nivel musical la jornada para demostrar por qué son una pieza clave en la historia del rock nacional desde finales de los años 80. Canciones como La cuenta atrás o Desde el jergón convertirán el recinto de Área 12 en una especie de regreso al pasado, con un directo que se convierte en la antesala perfecta para una noche de guitarras.

Los Enemigos estarán abriendo el concierto de The Black Crowes en Alicante / INFORMACIÓN

Además, la experiencia no terminará con el escenario principal. Tras el concierto de The Black Crowes, donde estarán presentando su último disco de larga duración, A Pound of Feathers, el público podrá disfrutar de un aftershow exclusivo en la zona Garden by Estrella de Levante con los alicantinos The Empty Bottles, que pondrán el broche final a una jornada marcada por el mejor rock en directo.

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Una temporada reducida con nombres importantes

No obstante, más allá de este concierto, la temporada que ha organizado Producciones Baltimore para Área 12 contará con la actuación de tres conciertos más, como los de Dani Martín (27 de junio), Viva Suecia (11 de julio) y Hombres G (29 de agosto). Además, también contará con los eventos de I Love Reggaeton y Nostalgia Milenial (21 de agosto) y el remember de I Love the 90s (22 de agosto). En total, la organización prevé superar los 90.000 asistentes.