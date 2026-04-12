Claudia Zuazo: una artista entre el éxito colectivo y el minimalismo solitario

Ficha técnica Artista: Claudia Zuazo Procedencia: Alicante Discos: Sin discos hasta la fecha Año de comienzo: 2018

Entre dos tierras. Claudia Zuazo representa de manera clara dos maneras diferentes de vivir la vida de músico. La primera, entendida como una experiencia colectiva y de grupo, permite a la alicantina subirse a escenarios donde un gran número de fieles seguidores de Niña Polaca corean todas y cada una de sus canciones. Es la vida de estrella del rock anhelada por muchos, pero compartida con amigos y gente cercana. Y luego está la minimalista, la que te lleva a apostar todo por canciones con tu nombre y apellido. El trayecto solitario compartido con una libreta y un boli que luego, eso sí, pasa a la acción en formato grupal.

La artista alicantina explica en una entrevista concedida a INFORMACIÓN que realmente no hubo un momento en el que dijera "quiero crear algo propio" y que todo es fruto de la casualidad. "Yo llevo aprendiendo a hacer música desde que estuve en mi primer grupo, Afternoon Hound Dog. Veía cómo Carlos (Negrete) hacía las canciones y empecé a interesarme por escribir". Con una mirada puramente autocrítica, no pensó en publicar hasta que no vio que eso que hacía de manera privada tenía peso como para ser escuchado por terceras personas: "Me planteé la idea de publicar canciones cuando empecé a hacer un puñado de ellas escuchables, con un principio, un desarrollo y un final".

Claudia Zuazo, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Ahora ha aprovechado el descanso que se tomó su banda principal, que vuelve esta semana a las andadas con la publicación del álbum ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?, para grabar sus temas y regalarlos al público como píldoras individuales que conformarán su primer trabajo de estudio. "Justo llegó un momento en el que Niña Polaca acordamos un parón momentáneo y empecé a sacar algunas canciones. Además, se alinearon los astros porque un técnico de Niña Polaca me pudo grabar y mezclar los temas y mucha gente del grupo se quiso adherir a la banda que llevo en directo", explica. El resultado tangible hasta la fecha son dos temas como La línea y Mejor, canciones marcadas por un sonido añejo que da todavía más fuerza a su joven proyecto.

Siendo su propia voz la línea central de las canciones, crea composiciones que encuentran inspiración en nombres como Gustavo Cerati, Núria Graham o Catherine Howe. "Diría que mi música es un compendio de pop-folk-rock melódico, muy de finales de los 60 y principios de los 70. Buscaba ese tipo de melodías que te generan una sensación de plenitud muy concreta", temas que buscan sonoridades que comienzan a escasear en la actualidad, pero que se mantienen como estándares de la buena música gracias a los pocos artistas que las siguen cultivando.

Ese esperado álbum, que previsiblemente saldrá a mediados de mayo, está firmado por una melómana que creció con canciones de Norah Jones, Pat Metheny o George Harrison y que ahora plasma sus inquietudes musicales y estilísticas en un trabajo propio. "Es un disco que nace a modo de necesidad tras una ruptura. Hay una canción, Yo solo miento, que hice en 2021 sobre la misma persona con la que luego volví y ahora estoy. Es una cápsula de esa relación, pero con un mensaje de amor propio: te quiero mucho, pero me quiero más a mí". Además, asegura que el álbum contará con la colaboración de Anouk en uno de los temas. "En líneas generales, serán siete canciones que se escuchan rápido, pero que son largas. Pretendo dar forma a un disco que se entiende mejor si se escucha entero", admite.

Sin próximos conciertos en solitario a la vista, y tras haber realizado una primera toma de contacto con su público en la Sala Siroco de Madrid, explica que le gustaría tener la oportunidad de presentar su proyecto en Alicante. "Nunca me he sentido especialmente alicantina, pero cuanto más estoy fuera, más me cuesta irme. Tocar aquí sería muy bonito. He crecido aquí, estas canciones las he hecho aquí y sería muy especial poder contar con mi familia y toda la gente que me ha visto crecer", apunta la artista, que actualmente reside en la capital. Esa nostalgia desaparecerá por tiempo limitado el próximo 25 de abril, pues se subirá junto a Niña Polaca al escenario de El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, dentro del evento Los atardeceres del Muelle, que también contará con la actuación de Carlos Sadness y el DJ set de Juanca & Pope, de Supersubmarina.