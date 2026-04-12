Rosalía, la fulgurante estrella que más brilla en Estados Unidos

En 2018, poco después de alcanzar la fama mundial tras publicar el vanguardista y aclamado álbum El Mal Querer, Rosalía se fue a vivir a Estados Unidos. A pesar de estar muy lejos de su familia, en su Sant Esteve Sesrovires natal, la poliédrica artista catalana sabía que solo en la meca de show business podía encontrar la inspiración que anhelaba para dar el próximo salto. "Admiro muchísimo la cultura del entretenimiento aquí (...) La forma en qué lo hacéis es increíble", confesó poco después en una entrevista con la prestigiosa revista estadounidense Billboard.

Casi una década —y una crisis pandémica atrapada en Miami— después, Rosalía es ya la fulgurante estrella catalana (y española) que más brilla en el firmamento del panorama musical estadounidense. Su arte se ha globalizado hasta lo celestial con Lux (2025), su última y más ambiciosa obra que, en palabras de Jordi Bianciotto, "desplaza el centro del pop" para llevarlo a "un extremo inaudito".

Rosalia, en la portada de su disco 'Lux'. / EPC

Alquimia musical

Rosalía no solo no ha ocultado su deseo de triunfar, sino que lo ha abrazado como una fuerza creativa exuberante. La ambición de la que habla en el tercer single del confesional Motomami (2022) se ha traducido en cuatro álbumes de estudio, dos EPs, 36 sencillos y 35 vídeos musicales. Un recorrido prolífico para una cantautora todoterreno de tan solo 33 años.

Lejos de conformarse con las melodías comerciales de una era en la que la inteligencia artificial amenaza con aplanar la cultura hasta desproveerla de alma, Rosalía ha abrazado el significado de la creatividad con la precisión de un orfebre para alumbrar obras únicas, complejas e incluso incómodas —eso es, vivas— para convertirse en "la alquimista de nuestra era", como ha establecido la analista Marta Peirano.

Rosalía presentará 'Lux' en Madrid el próximo lunes. / GARETH CATTERMOLE

Éxito global

Aún y rehuyendo a menudo la radiofórmula, la meteórica carrera de la cantautora catalana ostenta cifras nunca antes vistas en la música española. Actualmente, acumula casi 31 millones de oyentes mensuales y miles de millones de streams solo en Spotify y unos siete millones de álbumes físicos vendidos en todo el mundo. Tras ser triple platino con El Mal Querer y doble platino con Motomami en España, Lux ha alcanzado el cuádruple platino en tan solo nueve semanas, todo un récord. Además, Rosalía ha hecho historia por partida doble con su último trabajo al debutar en el número 1 de hasta cinco listas de Billboard y al alcanzar la cuarta posición en el chart Billboard 200, siendo la posición más alta alcanzada nunca por una artista española.

En 2019, el trá trá que la proyectó al mundo cristalizó en una gira —principalmente por grandes festivales de todo el globo como Coachella, Lollapalooza, Glastonbury o Primavera Sound— cuya recaudación se estima en unos 15 millones de dólares. Desde entonces, sus álbumes han pasado a apellidarse con la etiqueta world tour, disparando así su audiencia y generación de negocio. El de Motomami superó los 30 millones de ingresos y se proyecta que el de Lux, que desembarca esta semana en Barcelona, se duplique hasta los 60 millones. Esa proyección global explica que Rosalía actúe este año en al menos 10 conciertos en EEUU, más que sus ocho actuaciones en España.

Rosalía con un Grammy, en una imagen de archivo. / MONICA ALMEIDA

Éxito masivo de público, pero también entre la academia y la crítica especializada. Rosalía ha ganado dos premios Grammy estadounidenses —Mejor Álbum Alternativo o Rock Latino por Motomami en 2023 y El Mal Querer en 2020— y podría aspirar a más por Lux, aunque deberá esperar a la gala de 2027. Su último trabajo es el segundo mejor valorado del año pasado en Metacritic, que agrega reseñas de publicaciones musicales tan prestigiosas como Pitchfork, Rolling Stone o NME, solo por detrás de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny. También es considerado el decimoctavo mejor álbum de todos los tiempos, según la clasificación del agregador. Si Lux obtuvo una puntuación de 95 sobre 100, Motomami consiguió un 94 y El Mal Querer, un 89.

Una catalana en la meca del show

Como casi toda estrella pop, la proyección internacional de Rosalía ha desbordado los márgenes de su arte para traducirse en su intimidad. Haber vivido a caballo entre Los Ángeles, Nueva York y Miami ha llevado a la artista no solo a codearse con artistas de la talla de Billie Eilish, Travis Scott o The Weeknd —con quienes ha colaborado en los temas Lo vas a olvidar y La fama—, sino a entablar amistad con algunas de las mayores celebridades de Hollywood. La más conocida de sus amigas es, sin duda, la multimillonaria modelo y empresaria de cosmética Kylie Jenner. Más allá del mediático clan de las Kardashian, Rosalía es particularmente cercana a la actriz Hunter Schafer, con la que mantuvo una breve relación amorosa en 2019, según confesó a la revista GQ. Otro noviazgo estadounidense de la catalana, más reciente, fue con Jeremy Allen White, protagonista de la premiada serie The Bear. Este mes, la cantante dará el salto a la televisión con un pequeño rol como stripper en Euphoria, popular serie de HBO que encumbró a su amiga Schafer.

A pesar de estar rodeada de cierta excentricidad y opulencia, Rosalía ha advertido reiteradamente en sus letras sobre la necesidad de seguir con los pies en el suelo.

Rosalía y Jeremy Allen White / / Archivo

Julio Iglesias, el único precedente

El incontestable éxito cosechado por Rosalía en EEUU no tiene precedentes para un músico español, salvo el de Julio Iglesias hace más de 40 años. En 1982, y tras arrasar en España y América latina, el Frank Sinatra patrio se mudó a Los Ángeles y catapultó su carrera en el país, especialmente gracias al álbum 1100 Bel Air Place, que lanzó dos años después y amasó más de cinco millones de copias.

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El triunfo musical de Iglesias al otro lado del Atlántico se fraguó bajo el sello de Discos Columbia, la sección latina de Columbia Records. Como hizo antes con el crooner de Madrid, la histórica discográfica neoyorquina también supo apreciar el potencial de Rosalía. Por eso, ha sido responsable de la distribución del tercer álbum de estudio de la catalana, Motomami, y del más reciente Lux. El gigante Sony, dueño de Columbia Records, ya impulsó El Mal Querer, el trabajo que propulsó a la de Sant Esteve Sesrovires al estrellato.