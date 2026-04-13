Estrenos, festivales y producciones en el exterior: las próximas grandes citas de ADDA Simfònica

Siete años después de su debut como orquesta, ADDA Simfònica cuenta con un apretado calendario de actividad dentro y fuera de nuestras fronteras. Además de ocupar buena parte de la temporada sinfónica del Auditorio de la Diputación de Alicante, que cerrarán el próximo 12 de junio con Titán, la Sinfonía nº 1 de Mahler, la formación musical y su director titular al frente, Josep Vicent, cuentan con numerosos desafíos por delante mientras trabajan en su próxima gira asiática para la siguiente temporada, tras el éxito de su primer tour por Japón.

Uno de los más inminentes es el próximo viernes 17 de abril en el ADDA, con el estreno en España de una obra creada por el compositor italiano Nicola Campogrande, "una partitura para cuarteto de cuerda y orquesta que será un lujo estrenar y grabar", indica el maestro de Altea en "una cita que dejará huella", acompañada ADDA Simfònica con el conjunto finlandés Meta4 Quartet, que se completará con la Sinfonía nº 4 de Nielsen y una selección de Josep Vicent de El sombrero de tres picos de Falla.

Josep Vicent, con Nicola Campogrande, en los ensayos en el ADDA / Warren Ganser

"Habitualmente hacemos estrenos de nueva música porque la orquesta tiene también la función de servir de herramienta para dar a conocer la música contemporánea de todas partes que se hace hoy", explica Josep Vicent ante el estreno -cuyas últimas entradas están a la venta en la web del ADDA- de la obra Liberi Tutti del autor de Turín, considerado uno de los compositores italianos más importantes del momento y cuya música se presenta con frecuencia en auditorios como el Royal Albert Hall de Londres o el Teatro de La Scala de Milán.

Participación en festivales nacionales

Las colaboraciones con festivales nacionales de primavera llegan el 15 de mayo en Música en Segura, el encuentro musical que creó en 2013 Daniel Broncano (hermano de David Broncano) en Segura de la Sierra (Jaén), donde ADDA Simfònica ofrecerá en la Cooperativa de Orcera un repertorio de "gran sinfonismo" con Nadège Rochat al violonchelo a través de la Sinfonía n.º 5 en mi menor, Op. 64 de Chaikovski y el Concierto para violonchelo en mi menor, Op. 85 de Elgar.

En este festival se estrena la orquesta alicantina, mientras que a La Rioja Festival, impulsado por el guitarrista Pablo Sainz-Villegas, acude por tercera vez consecutiva. Será el 23 de mayo en la gala lírica de ópera y zarzuela con Plácido Domingo como solista, junto a las voces de Xabier Anduaga, Sabina Puértolas y Lucero Tena, para el que prácticamente ya se han agotado las entradas.

"Romeo y Julieta" con ADDA Simfònica / Héctor Fuentes

Una producción propia de gira internacional

En verano será el momento de presentar internacionalmente la gran producción del ballet contemporáneo de Romeo y Julieta, donde Josep Vicent y la coreógrafa ilicitana Asun Noales revisan la obra de Shakespeare con música de Prokofiev y en cuyo montaje con escenografía e iluminación propia, además de la orquesta y los bailarines, participan alrededor de 150 personas.

"No es la primera vez que una producción nuestra sale de Alicante, ya pasó con Carmen, pero aquí haremos varias funciones de Romeo y Julieta en dos grandes festivales: el de Berlioz (Francia) y el de Liubliana (Eslovenia)", apunta el director titular de ADDA Simfònica.

La orquesta ya ha visitado ambos eventos con anterioridad, pero ahora lleva esta pieza de danza contemporánea que fue estrenada en el ADDA en diciembre de 2024. En el Festival de Verano de Liubliana, que celebra su 74 edición, se representa el 24 y 25 de agosto y ese mismo mes viajará al prestigioso festival de Berlioz, con cerca de medio siglo de historia.

La orquesta sigue de este modo ofreciendo su repertorio y mostrando sus habilidades tras haber conquistado la escena nacional e internacional con su sonoridad y versatilidad. "Estamos muy felices por la enorme entrega de todas las partes, en especial de los músicos, que se traduce en el gran interés que desde otros lugares muestran por nuestro trabajo", apunta Josep Vicent.