Consulta todos los detalles del III Concurso de Fotografía JazzDay Alicante 2026

Durante el mes de abril, Alicante se convierte en un gran escenario abierto donde la música, el arte y la emoción tienen nombre propio: jazz. Coincidiendo con el Día Internacional del Jazz, que se celebra cada 30 de abril en más de 200 países desde 2012, la ciudad se llena de ritmo en calles, plazas, teatros, cafés y espacios emblemáticos que acogen una programación diversa y vibrante.

A lo largo de todo el mes se desarrollará un completo programa de conciertos, muchos de ellos colectivos y de carácter benéfico, en los que participarán músicos locales, nacionales e internacionales. Más allá de la música, el festival mantiene también un fuerte componente solidario, destinando los beneficios a apoyar a colectivos en situación de vulnerabilidad.

El jazz también se mira: III Concurso de Fotografía

En este contexto, Editorial Prensa Alicantina S.A. (EPASA), junto a El Corte Inglés y la Asociación Cultural LIZ VALLET impulsa el III Concurso Fotográfico JazzDay Alicante 2026, una iniciativa que une cultura y fotografía con el objetivo de captar la esencia del festival.

El certamen está abierto tanto a fotógrafos aficionados como profesionales, que podrán participar con imágenes tomadas durante los eventos oficiales del JazzDay celebrados en abril de 2026. Las instantáneas deberán reflejar la música en directo, el ambiente o los protagonistas de esta cita cultural.

Los participantes podrán elegir libremente los eventos a fotografiar. Los conciertos en espacios abiertos ofrecerán escenas llenas de dinamismo y color, ideales para la fotografía urbana, mientras que los conciertos en recintos cerrados permitirán explorar la iluminación, la atmósfera y la intimidad propias del jazz en directo.

Además, el festival incluye múltiples actividades paralelas —conferencias, exposiciones, clases, baile o encuentros— que ampliarán las posibilidades creativas, generando un archivo visual diverso y de gran riqueza artística.

Programa de actos / .

El jurado del certamen

Convocatoria del concurso de fotografía JazzDay Alicante 2026 / Rafa Arjones

El jurado del III Concurso Fotográfico JazzDay Alicante 2026 estará compuesto por los organizadores del festival, junto a reconocidas figuras del ámbito musical y fotográfico, garantizando así una valoración equilibrada entre la sensibilidad artística y el criterio técnico.

Forman parte del jurado los directores del festival, Carla Vallet y Pepe Bornay, cuya trayectoria en la programación y difusión del jazz aporta una visión especializada sobre la esencia musical del certamen.

En el ámbito fotográfico, el jurado cuenta con la participación de Rafa Arjones, jefe de fotografía en INFORMACIÓN de Alicante, con una amplia experiencia en fotoperiodismo y cobertura de eventos culturales, y de Vilma Dobilaite, nueva incorporación que aporta un enfoque más profesionalizado al concurso.

Dobilaite es una fotógrafa especializada en música en directo, con una sólida trayectoria en el circuito del jazz europeo. Su trabajo se caracteriza por un uso expresivo del blanco y negro, centrado en capturar la atmósfera íntima de los conciertos. Ha documentado festivales y clubes de jazz, destacando por su capacidad para reflejar momentos espontáneos y la conexión entre músicos y público. Parte de su obra puede consultarse en su perfil de Instagram @vilmadobilaite.

/01_fuera de concurso. Rafa Arjones /

Acceso a conciertos y participación

Como novedad en esta edición, los fotógrafos que deseen cubrir conciertos en espacios cerrados deberán solicitar acreditación previa mediante correo electrónico. El acceso estará limitado a un máximo de siete fotógrafos por evento, asignados por orden de solicitud. Consulta las bases para las solicitudes.

En contraste, los conciertos al aire libre serán de acceso libre, reforzando el carácter participativo del concurso y animando a capturar el jazz en la calle, en contacto directo con el público y la ciudad.

Una exposición que mira al pasado reciente

Otra de las novedades destacadas de esta edición será la exposición de las fotografías ganadoras del concurso de 2025. La inauguración tendrá lugar el 29 de abril a las 12:00 horas en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Federico Soto.

Inauguracion en 2025 en El Corte Inglés / Jose Navarro

Durante este acto no solo se podrá ver una selección de las mejores imágenes, sino también una cuidada muestra de obras destacadas y trabajos de fotógrafos invitados. Además, se darán a conocer los ganadores de la edición anterior.

Las copias expuestas serán impresas por Wanakay, centro especializado de referencia en Alicante, reconocido por su trayectoria en material fotográfico y servicios de impresión para profesionales y aficionados.

La mirada fotográfica, clave en el crecimiento del festival

Rafa Arjones, responsable de fotografía de INFORMACIÓN, ha participado en la selección de imágenes junto a los organizadores del festival. En su valoración, destaca la importancia de incorporar la fotografía como parte esencial del evento: «Este festival cuenta con una larga trayectoria en Alicante, y necesitaba reforzar esa parte visual que permite capturar los momentos más interesantes desde el punto de vista fotográfico. Hemos trabajado para darle mayor visibilidad al concurso, porque el jazz y la imagen siempre han estado ligados».

A lo largo de todo el mes se desarrollará un completo programa de conciertos, en los que participarán músicos locales, nacionales e internacionales / Rafa Arjones

Arjones subraya además el crecimiento del jazz en la ciudad: «En muchas ciudades del mundo el jazz es casi una religión. En Alicante está alcanzando ese nivel de importancia poco a poco. Este concurso aporta valor y refleja el trabajo de muchas personas que viven este género con pasión. Alicante también puede convertirse en un referente en la fotografía vinculada al jazz».

El responsable de fotografía lanza además un mensaje claro a la comunidad: «Animamos a aficionados, profesionales y colectivos fotográficos de la provincia a participar en esta cita, donde en muchos casos la calle se convierte en el mejor escenario».

Un festival en expansión cultural

Los directores del festival, Pepe Bornay y Carla Vallet, destacan el carácter transversal del JazzDay Alicante: «Durante el mes de abril la ciudad acoge una amplia variedad de actividades vinculadas a estas músicas de raíz profunda: conferencias, exposiciones, clases, baile y conciertos tanto en salas como en espacios abiertos, con escenarios emblemáticos como el Teatro Principal o la plaza del Ayuntamiento».

Además, subrayan la incorporación de nuevas disciplinas, puesto que el festival integra también las artes plásticas, y en ese marco cobra especial sentido el concurso de fotografía impulsado por El Corte Inglés y Editorial Prensa Ibérica a través de INFORMACiÓN y la Asociación Cultural LIZ VALLET.

Ambos coinciden en el objetivo del certamen: «Queremos fomentar nuevas miradas capaces de capturar, a través de la fotografía, esa manifestación única que es la música en vivo».

Cultura, imagen y compromiso

La directora de comunicación de El Corte Inglés, Silvia Aguilar, pone en valor el vínculo entre el jazz y la creatividad: «El jazz representa valores como la creatividad, la expresión y la diversidad, que compartimos como empresa. Este concurso ofrece una plataforma para que fotógrafos puedan inmortalizar la esencia del festival y contribuir a difundir su riqueza cultural».

Los conciertos al aire libre serán de acceso libre, reforzando el carácter participativo del concurso y animando a capturar el jazz en la calle / Rafa Arjones

Aguilar añade que se sienten «orgullosos de apoyar esta iniciativa, que refuerza nuestro compromiso con la cultura y el talento. Esperamos que inspire a nuevas generaciones a mirar el jazz también a través del objetivo».

El III Concurso Fotográfico JazzDay Alicante 2026 consolida así su papel dentro del festival como una herramienta para documentar, interpretar y amplificar una cita cultural que sigue creciendo en impacto y proyección. Porque el jazz no solo se escucha: también se observa, se siente… y se fotografía.