El ilusionista Nacho Diago, en el próximo Club Arniches de Alicante

El Institut Valencià de Cultura ofrece la última sesión de la temporada de su Club Arniches, en el Teatre Arniches de Alicante, que por primera vez propone la magia como género protagonista de la mano del ilusionista valenciano Nacho Diago.

Esta iniciativa promueve el contacto del público con profesionales de las artes escénicas, en un formato de encuentros donde pueden aproximarse al testimonio en primera persona de artistas, directores, escritores, etc. vinculados a la programación anual del teatro.

Nacho Diago, que presenta en el Teatre Arniches el espectáculo aLUZina el 9 de mayo, a las 19.30 horas, compartirá charla con el público a las 18 horas para hablar sobre su trayectoria profesional, su proceso artístico y artesanal y sobre el montaje que presenta.

El Arniches abre las inscripciones para las personas interesadas en participar que, una vez confirmadas, podrán adquirir su entrada al precio habitual de 10 euros y que en esta ocasión incluye el dossier didáctico del espectáculo y el encuentro previo a la función.

Las personas que quieran disfrutar del Club acompañados de niños o niñas, solo tendrán que indicarlo en la ficha de inscripción. La edad recomendada para ver el espectáculo es a partir de 5 años y para participar en el Club es a partir de 8 años. El precio de la entrada infantil es de 4 euros.

Se puede acceder al formulario de inscripción a partir de este enlace.

Sobre Nacho Diago

El ilusionista Nacho Diago es un profesional dedicado a la creación y presentación de espectáculos de magia contemporánea, con una trayectoria que incluye actuaciones en teatros, festivales y eventos culturales tanto a nivel nacional como internacional. Su trabajo se caracteriza por la combinación de técnicas clásicas de ilusionismo con recursos escénicos actuales, así como por su participación en proyectos de divulgación y formación en el ámbito de las artes escénicas.