El talento joven de María Dueñas y Alexander Malofeev recala en Alicante con la Sociedad de Conciertos

La pareja de jóvenes virtuosos formada por la violinista granadina de 23 años María Dueñas y el pianista ruso de 24 Alexander Malofeev representa la vanguardia de la música clásica internacional. Ambos, que comparten la etiqueta de "prodigios" que han logrado consolidarse como artistas maduros, actuarán en el Teatro Principal de Alicante, invitados por la Sociedad de Conciertos de Alicante, este lunes, 13 de abril, a partir de las 20 horas.

La colaboración entre ambos artistas ha evolucionado hacia un dueto de alto nivel que cautiva por su complicidad, diálogo y la complejidad de sus programas, tanto al público como a la crítica especializada. En esta ocasión, el programa de la Sociedad de Conciertos de Alicante incluye obras de los compositores Schubert, Débussy y Frank

El New York Times elogió el pasado año la capacidad de Dueñas para insuflar nueva vida a piezas conocidas y la describió como una "violinista de 22 años con algo que decir y la habilidad para expresarlo brillantemente".La joven toca un violín Nicolò Gagliano de 1714, cedido por la Deutsche Stiftung Musikleben, y también le ha confiado el Stradivarius Camposelice de 1710 la Nippon Music Foundation.

Una carrera meteórica

La violinista española se ha consolidado como un talento excepcional en la música clásica, cautivando al público con "su extraordinaria gama de colores tonales, su impecable destreza técnica y sus interpretaciones que combinan madurez artística con una audaz expresividad", según destacan desde la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Su meteórico ascenso la llevó a un contrato exclusivo con Deutsche Grammophon, un hito significativo en su floreciente carrera. El álbum debut de María Dueñas, Beethoven and Beyond, publicado en 2023, mostró su notable interpretación del concierto para violín de Beethoven, con cadencias compuestas por ella misma. Esta grabación, realizada con la Orquesta Sinfónica de Viena bajo la dirección de Manfred Honeck, le valió el prestigioso premio Opus Klassik como Artista Joven del Año en 2024, que se suma a una extraordinaria colección de grandes y primeros premios en concursos internacionales, como la División Senior del Concurso Menuhin, los Concursos Internacionales de Violín Viktor Tretyakov y Vladimir Spivakov, o el Concurso Internacional Mozart de Zhuhai. Su singular enfoque interpretativo también ha sido reconocido por el Festival de Música de Rheingau, BBC Radio 3 y el Premio Princesa de las Artes y las Letras de Girona.

María Dueñas, en concierto / Sonja Mueller

Febrero de 2025 marcó el lanzamiento de su segundo álbum con Deutsche Grammophon, un ambicioso proyecto centrado en los legendarios 24 Caprichos de Paganini y obras inspiradas en Paganini de compositores que abarcan desde Berlioz hasta artistas contemporáneos.

A pesar de su juventud, ya se ha consolidado como una solista reconocida mundialmente. Ha colaborado con las principales orquestas del mundo, como la Orquesta de Filadelfia, la Sinfónica de San Francisco, la Sinfónica de Pittsburgh, la Orquesta de Cleveland, la Staatskapelle de Berlín, la Filarmónica de Oslo, la NHK Orquesta Sinfónica, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, la Filarmónica de Múnich, la NDR Orquesta Filarmónica del Elba, la Sinfónica de Bamberger, la Sinfónica de Viena, la Radio Sueca Orquesta Sinfónica, Orquesta Filarmónica, la Cámara Orquesta de Europa y la Orquesta de París. En esta meteórica trayectoria ha trabajado junto a grandes directores de la talla de Yannick Nézet-Séguin, Herbert Blomstedt, Christian Thielemann, Marin Alsop, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, Kent Nagano, Marek Janowski, Daniel Harding, Alain Altinoglu, Alan Gilbert, Cristian Măcelaru, Paavo Järvi, Vasily Petrenko, Andrés Orozco- Estrada, Santtu-Matías Rouvali, Vladimir Spivakov, Gustavo Gimeno y Jukka-Pekka Saraste, entre otros.

Su sólida colaboración artística con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel ha dado como resultado varios logros notables, como presentaciones en la celebración del centenario del Hollywood Bowl, el estreno mundial del concierto para violín Altar de Cuerda de Gabriela Ortiz con conciertos en el Walt Disney Concert Hall y estrenos con entradas agotadas en el Carnegie Hall y Boston. La grabación de esta obra forma parte del álbum Revolución diamantina, ganador de tres premios Grammy en 2025.

Colaboraciones

Como músico de cámara, ha forjado importantes colaboraciones artísticas con figuras de primera línea como el barítono Matthias Goerne, el pianista Itamar Golan y el violinista Renaud Capuçon. Su notable fusión de tradición clásica e innovación contemporánea le llevó a interpretar la reencarnación de Kathleen Parlow en la película Medidas para un funeral, de Sofia Bohdanowicz, redescubriendo el concierto para violín opus. 1770 de Johan Halvorsen, perdido hace mucho tiempo. Esta obra maestra cobró vida en una impresionante actuación con la Orquesta Metropolitana bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto de 2024.

En la temporada 2024-25, la agenda de Dueñas incluyó una gira por Japón con la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen y Paavo Järvi, actuaciones con la Orquesta de Cleveland, su regreso a la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh bajo la dirección de Manfred Honeck, sus debuts con la Staatskapelle de Dresde bajo la dirección de Andrés Orozco-Estrada y la Staatskapelle de Berlín bajo la dirección de Christian Thielemann, un reencuentro con Marek Janowski y la Filarmónica de Helsinki, el Festival Tanglewood con Andris Nelsons y recitales con el pianista Alexander Malofeev, incluyendo conciertos en el Carnegie Hall, la Sala Pierre Boulez de Berlín y los Festivales de Salzburgo y Edimburgo. Un hito en su carrera ha sido su participación en la celebración del 90 cumpleaños del maestro Zubin Mehta con la Orquesta West-Eastern Divan, con conciertos en Madrid y Barcelona en febrero de 2026.

Alexander Malofeev / Nacho Martín

Un pianista virtuoso y precoz

El joven pianista Alexander Malofeev alcanzó fama internacional al ganar el Concurso Internacional Chaikovski para Jóvenes Músicos en 2014, a los 13 años. Nació en Moscú en octubre de 2001. Se graduó de la Escuela Secundaria de Música Especializada Gnessinde Moscú en la clase de Elena Berezkina. Actualmente estudia en el Conservatorio Estatal P.I. Chaikovski de Moscú. Desde 2019, en la clase del profesor Sergei Dorensky, y desde 2020, en la del profesor Pavel Nersesyan.

Alexander Malofeev es el ganador del Primer Premio y la Medalla de Oro del VIII Concurso Internacional de Jóvenes Tchaikovsky en Moscú (2014) y del Gran Premio del I Concurso Internacional para Jóvenes Pianistas Grand Piano Competition (2016).

En abril de 2017, en la inauguración del Festival Internacional de Piano de Brescia y Bérgamo en Italia, Alexander Malofeev recibió el Premio Giovane Talento Musicale dell'anno 2017: Mejor Músico Joven. Y en diciembre de ese año, en Japón, Alexander se convirtió en el primer músico en la historia en recibir el título de Artista Joven Yamaha.

Las actuaciones recientes de Alexander incluyen giras con la Orquesta del Festival de Lucerna bajo la dirección de Riccardo Chailly, actuaciones con Mikhail Pletnev y la Orquesta del Teatro Lirico di Cagliari (Italia), conciertos en el Reino Unido con la Orquesta Sinfónica de Bournemouth y Kirill Karabits, conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI y Fabio Luis, conciertos en la Tonhalle (Zúrich), el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, el Kleinhans Music Hall (Buffalo, EE.UU.), el Teatro Petruzzelli en Italia y la Celebrity Series de Boston (EE UU ).