À Punt retransmite dos corridas de toros de la Feria de Abril de Sevilla

À Punt retransmitirá en directo dos corridas de toros de la Feria de Abril de Sevilla los días 16 y 23 de abril a las 18:30 horas. Dos festejos excepcionales, ya que representan una oportunidad para ver a las dos máximas figuras del toreo actual: Morante de la Puebla y Roca Rey. Tanta expectación han despertado estos carteles, que desde hace semanas en las taquillas de La Maestranza cuelga el cartel de "no hay localidades" para estos dos eventos taurinos.

Hay mucho interés por volver a ver a Morante de la Puebla, que regresa a La Maestranza tras la histórica reaparición el pasado Domingo de Resurrección, donde cortó dos orejas. Será una buena ocasión para reencontrarse con quien, para muchos, es el mejor torero de la historia, indican desde À Punt.

Juan Ortega / À Punt

Este próximo jueves, 16 de abril, Morante lucirá el traje de luces junto a los toreros Juan Ortega, máximo exponente de la tauromaquia sevillana, y Víctor Hernández, el joven madrileño que ha llamado la atención por su similitud con José Tomás. Los toros lucirán el hierro y la divisa de Álvaro Núñez, que debuta en Sevilla.

Manzanares junto a Roca Rey

En la corrida del jueves 23 de abril torearán el alicantino José María Manzanares, el popular Roca Rey y el joven sevillano Javier Zulueta, con toros de Victoriano del Río, ganadería triunfadora de la pasada Feria de Fallas.

José María Manzanares / INFORMACIÓN

Al frente de las retransmisiones volverá a estar el periodista y rostro de la información taurina de À Punt, Jorge Casals, presentador del programa La plaça, que contará en los comentarios con el torero valenciano Manolo Carrión.

Apuesta por la tauromaquia

La radiotelevisión valenciana continúa apostando firmemente por la tauromaquia con las retransmisiones de los grandes eventos de la temporada taurina, tras la buena acogida por parte de la audiencia que han tenido en marzo las corridas de Castellón y Valencia.

Víctor Hernández / À Punt

La información taurina se complementa cada semana con el programa La plaça, presentado por Jorge Casals, que se emite cada sábado a las 13:00 h, y en À Punt Ràdio se puede escuchar cada viernes a las 18:00 h Terra de bous, presentado por Germà Estela.