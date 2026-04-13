Tres nuevas esculturas se suman a Senderos del Arte en Tibi

Senderos del Arte en Tibi, un proyecto que brinda la oportunidad de disfrutar del arte en la naturaleza, incorpora este martes tres nuevas esculturas en el entorno de esta localidad de la Foia de Castalla. Las tres nuevas instalaciones se suman de esta forma a las dos ya existentes con las que la Fundación Cultural La Mácula del Tiempo, que preside el artista alicantino Eduardo Lastres, pretende acercar el arte al interior de la provincia de Alicante.

Crear un circuito cultural a través de itinerarios paisajísticos en el entorno natural del pantano de Tibi y el propio municipio, con una mirada puesta en la proyección nacional e internacional de artistas, es el objetivo de La Mácula del Tiempo, que ofrece una alternativa artística sostenible y respetuosa con el medio ambiente, en colaboración con el Ayuntamiento de Tibi y Asisa.

El proyecto Senderos del Arte en Tibi se inauguró en 2024 con la primera gran obra del artista extremeño Florentino Díaz, instalada en el Ull de la Font, al final del paseo de la Santa que parte de la ermita de Santa María Magdalena, en las inmediaciones de Tibi, a la que se sumó después otra gran pieza de la alcoyana Núria Fuster, cerca del pantano, en 2025.

Este martes 14 de abril, a partir de las 19.30 horas, se inaugurarán las tres nuevas piezas, obra de los artistas Aurora Perales, Cristina Ferrández y el propio Lastres, que dona su escultura a la fundación.

El recorrido se inicia en el Ull de la Font, donde se podrá contemplar la obra de Florentino Díaz, Espacios para el no hablar, a la que seguirá en el mismo paseo, la nueva instalación de Aurora Perales, Rejas, una ventana para ver el paisaje, una pieza premiada en uno de los antiguos certámenes In Urbe celebrados en Alicante en la década de los 2000, recuperada para el Sendero.

Escultura "Luminarias" de Eduardo Lastres / INFORMACIÓN

Seguidamente se inaugurará la escultura en acero inoxidable realizada por Lastres, propiedad de la fundación, instalada en el mirador del carrer Els Llorers, ya en el municipio. Titulada Luminarias, en ella la naturaleza se pliega y despliega como un espejo.

Por último, habrá que esperar hasta que anochezca, alrededor de las 20.45 horas, para poder contemplar la instalación visual y lumínica realizada por la alicantina Cristina Ferrández, artista afincada en Asturias, que presenta la obra Constelación de encuentros en el Castillo de Tibi, un proyecto que conecta los pueblos de Europa a través del arte, indica Lastres. La creadora, que trabaja sobre el paisaje y el territorio desde hace décadas, llevará a cabo su instalación a través de cintas de luz led, con las que dibujará unas líneas en el espacio que se podrán ver desde el pueblo, en un proyecto parecido que desarrolló en Galicia.

Cristina Ferrández prepara su instalación visual y lumínica en el Castillo de Tibi / INFORMACIÓN

En el castillo de Tibi también habrá música en directo a cargo de Mayte Abargues, flautista solista de la orquesta ADDA Simfònica, que interpretará una pieza de Debussy, por lo que la Fundación La Mácula del Tiempo invita a la ciudadanía a sumarse a esta inauguración que aúna paisaje, arte y música en este recorrido único.

La entidad ya prepara otras dos propuestas escultóricas, que prevé presentar a finales de año.