30 años de ‘Tesis’, la película que lanzó al estrellato al alicantino Fele Martínez

Han pasado tres décadas desde el estreno de Tesis, pero su impacto sigue intacto. La película que marcó el debut de Alejandro Amenábar y lanzó al estrellato al actor alicantino Fele Martínez continúa generando interés entre nuevas generaciones, incluso en un contexto tecnológico completamente distinto.

El propio director lo ha comprobado este martes en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, donde presentó el 30 aniversario del filme. Allí defendió que la película, estrenada el 12 de abril de 1996, “mantiene la vigencia” pese a estar construida sobre elementos hoy ya superados, como las cintas de vídeo, y a la ausencia de internet, que hoy cambiaría por completo la historia.

Un éxito que ni el propio Amenábar vio venir

Amenábar tenía solo 23 años cuando escribió y dirigió Tesis, una historia sobre una estudiante que investiga la violencia audiovisual y acaba envuelta en una trama inquietante vinculada a las llamadas snuff movies. El proyecto, rodado en la propia Complutense, no generó grandes expectativas en su autor durante el rodaje.

Según recordó, su percepción empezó a cambiar con el paso del tiempo. Primero con su selección en el Festival de Berlín y, después, con el reconocimiento definitivo: los siete premios Goya logrados en 1997, incluido el de Mejor Película.

Fele Martínez, el salto a la primera línea

Junto a Ana Torrent, uno de los rostros que quedaron asociados para siempre a Tesis fue el de Fele Martínez. El actor alicantino encontró en el personaje de Chema —un estudiante obsesionado con el cine gore— su gran carta de presentación ante el público y la industria.

Aquella interpretación marcó un punto de inflexión en su carrera y lo situó en el mapa del cine español de finales de los noventa, convirtiéndose en uno de los nombres más reconocibles de su generación.

Una película que resiste al paso del tiempo

A pesar de que el contexto tecnológico ha cambiado por completo, Amenábar cree que la clave de Tesis sigue funcionando. El suspense y la reacción del espectador ante las imágenes violentas continúan conectando con el público.

Amenábar, en el centro, en el acto celebrado hoy en la Complutense de Madrid. / EFE

De hecho, el director defendió que el impacto de la película no reside tanto en lo que se muestra como en cómo lo viven los personajes. No en vano, reconoció que, si la rodara hoy, optaría por enseñar menos y sugerir más.

“Hoy sería muy difícil hacer algo así”

El propio Amenábar fue claro al valorar su obra con perspectiva. Aseguró que en la actualidad sería “muy difícil plantear una película así”, en parte por el contexto digital y por la forma en la que ha cambiado el consumo de imágenes.

En 1996, la idea de acceder a contenido extremo a través de cintas ocultas tenía un componente casi mítico. Hoy, con internet, ese planteamiento perdería parte de su fuerza narrativa.

La Complutense, un personaje más

El paso del tiempo tampoco ha borrado el vínculo entre Tesis y su escenario principal. La Facultad de Ciencias de la Información, con sus pasillos, escaleras y laboratorios, se convirtió en un elemento clave del filme.

La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense fue el escenario de rodaje de "Tesis". / UCM

El propio Amenábar reconoció la emoción de volver al lugar donde rodó su primera película y encontrarse el salón de actos lleno de estudiantes, en una imagen que contrasta con la modestia del rodaje original.

Treinta años después

Tres décadas después, Tesis sigue siendo una referencia del cine español contemporáneo. No solo por lo que contó, sino por cómo lo hizo y por lo que supuso para toda una generación de cineastas y actores.

Amenábar lo resumió con una idea sencilla: mirar a los clásicos es importante, pero también lo es encontrar una voz propia. Algo que, con apenas 23 años, ya dejó claro en una película que sigue dando que hablar.