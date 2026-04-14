Del homenaje al documental: estas son las cuatro películas invitadas al Festival de Cine de Alicante

Cine independiente, memoria y nuevas miradas conforman la base de las películas invitadas al Festival Internacional de Cine de Alicante, que celebra su 23ª edición del 23 al 30 de mayo, y que también rendirá tributo a Ramón Margareto, el ganador de un Goya y fallecido el pasado año, muy vinculado con el certamen alicantino en sus inicios siendo director adjunto con Vicente Seva y responsable de la película rodada en Alicante Bollywood made in Spain.

El festival de cine incorporará a su programación cuatro largometrajes invitados que se exhibirán durante la semana del certamen para enriquecer su programación. Las proyecciones se llevarán a cabo en los cines Kinépolis y el Teatre Arniches, sedes del certamen, y en este caso tres de las cuatro películas son obra de autores de la provincia de Alicante. Las entradas están disponibles en la web del festival.

Propuestas variadas

Estas proyecciones especiales, entre la ficción y el documental, permitirán al público descubrir propuestas cinematográficas variadas. La primera proyección será el miércoles 27 de mayo, a las 16.45 horas, en Kinépolis con Guirigall, realizado por el director alicantino Daniel Alberola, con motivo del 125 aniversario del municipio de El Campello. La película cuenta la historia de Felicity Cifuentes, una mujer fría y calculadora que se infiltra en un grupo de personas mayores de El Campello para manipularlos y hacerse con valiosas piezas arqueológicas, ocultando su verdadera identidad como traficante ilegal de arte.

Documental sobre Rmón Margareto, "Confesiones de un artista", que se proyecta en el festival / INFORMACIÓN

Homenaje póstumo

La siguiente producción invitada será el homenaje a título póstumo que le brinda el festival al que fue su estrecho colaborador, Ramón Margareto ganador de un Goya por el cortometraje Memorias de un cine de provincias en 2010, con la proyección del documental Confesiones de un artista, presentado en 2022 en la Seminci. En el documental, que se proyectará el viernes 29 de mayo, a las 16.45 horas, en Kinépolis, Margareto hace balance de su intensa vida, tanto profesional como personal, llena de luces y de sombras. En la película conviven imágenes y testimonios de ayer y de hoy, de su vida, además de declaraciones de reconocidos profesionales cercanos a él, como el compositor alicantino Luis Ivars.

También el viernes 29, a las 17.30 horas, en el Teatre Arniches se podrá disfrutar del documental Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad, dirigido por la periodista y directora Esmeralda Marugán, que reúne testimonios de siete mujeres entrevistadas por otra sobre su vida íntima y sexual navegando por los momentos más transcendentes de su infancia y adolescencia, que marcaron su futuro, para ser quienes son.

"Desnudas", una película de Esmeralda Marugán / INFORMACIÓN

Por último, ese mismo día, a las 19.30 horas, en el Teatre Arniches se realizará una proyección especial de carácter cultural del largometraje Ala Negra. El ángel de la encarnación, dirigido por la cineasta independiente alicantina Reyes Caballero. El pase se enmarca en una acción cultural puntual en la ciudad de origen de la directora, concebida como un encuentro con el público en un contexto no competitivo, dentro del proceso de desarrollo y posicionamiento internacional del proyecto.

Ala Negra es una obra de cine independiente, autoral y de mirada femenina que rinde homenaje a las mujeres espías durante las guerras mundiales. Rodada sin diálogos, la película construye su relato a través de un lenguaje visual poético, centrado en la estética, la memoria y la emoción. La producción, impulsada por la compañía El Secreto del Sahara, forma parte de una línea de creación cinematográfica que apuesta por narrativas no convencionales y una aproximación artística al lenguaje audiovisual contemporáneo.