El alicantino Juanjo Llorens aspira a su segundo premio Talía con "Godspell"

El alicantino Juanjo Llorens, un maestro de la luz en los escenarios, aspira a alzarse con su segundo premio Talía, que concede la Academia de las Artes Escénicas, por el trabajo realizado en el musical Godspell, la exitosa producción de Antonio Banderas. Llorens está nominado a mejor diseño de iluminación, premio que ya logró en 2023, en la primera edición de estos galardones, por su labor en Los chicos del coro, del alicantino Juan Luis Iborra, de nuevo en cartel en Madrid.

El diseñador de iluminación es uno de los alicantinos finalistas a los premios de la Academia, cuya lectura de nominaciones se ha realizado este martes en el Museo de San Isidro de Madrid, y que también contempla la nominación de la actriz nacida en l'Adzúvia (Marina Alta) y criada en Ontinyent, Mamen García, que aspira al Talía de mejor actriz de reparto de texto por su papel en la obra Caperucita en Manhattan, adaptada al teatro en el centenario de Carmen Martín Gaite por Lucía Miranda.

Mamen García, de pie, en "Caperucita en Manhattan / INFORMACIÓN

Los nombres de los ganadores serán desvelados en la Gala de los Premios Talía 2026, que tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de mayo.

Un profesional reconocido y multipremiado

Juanjo Llorens es uno de los diseñadores de luz más reconocidos en España con más de treinta años de trayectoria en las artes escénicas y visuales y su versatilidad es una de sus cualidades, ya que ha trabajado con la luz en obras de teatro, danza, musicales, circo, ópera y zarzuela o multimedia.

Es poseedor de un premio Talía y de cuatro premios Max -La mort i la donzella de Asun Noales (2021), El curioso incidente del perro a medianoche (2019), De ratones y hombres (2013) y La función por hacer (2011), ambas de Miguel del Arco-, así como de cinco Premios de Teatro Musical -Los chicos del coro (2023), Grease (2022), La familia Adams (2018), Cabaret (2016) y Excítame: La historia de Leopold y Loeb (2015)-.

Juanjo Llorens con el premio Talía en 2023 / Juanjo Martín/Efe

"Muy contento" con la nueva nominación, Llorens ha realizado en Godspell tanto el diseño de iluminación de la primera producción dirigida por Emilio Aragón en 2022, como de esta última, dirigida por Antonio Banderas, que ha permanecido tres meses en cartel en Madrid y otros dos meses en Málaga con gran éxito de público.

"Son dos funciones muy buenas y muy distintas sobre un mismo espectáculo", explica el profesional alicantino, que ha debido hacer dos diseños, ya que "a pesar de que la base de la luz era la misma, varían las intenciones de uno y otro, las escenas, la narrativa... La versión de Antonio Banderas se acerca más a la época de su estreno en los años 70 en Estados Unidos".

En la actualidad, Juanjo Llorens prepara la iluminación de una nueva adaptación teatral de La dama boba y este año último año han coincidido en cartel producciones en las que ha trabajado como Oliver Twist, Los chicos del coro, Godspell, Los tacones de papá, Circlassica: Noel y PrisionIA del Circo de los Horrores.