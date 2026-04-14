Un alicantino, segundo clasificado del XIV Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid

El estudiante de cocina Andreu Berenguer Gandía, del CIP FP Batoi de Alicante, ha resultado el segundo clasificado de la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina en la final celebrada hoy en Le Cordon Bleu Madrid.

El alicantino ha competido junto a otros nueve candidatos de diferentes comunidades autónomas, en una disputada prueba de cuatro horas. Durante este tiempo, han tenido que elaborar un plato original, que él ha titulado Royale de hígado de pollo con pinza de bogavante confitada, a partir de una base común de pollo y bogavante e ingredientes de libre elección, para demostrar sus conocimientos y creatividad.

Andreu Berenguer, en el centro, junto a Paco Roncero y otros miebros del jurado / INFORMACIÓN

Berenguer Gandía ha conseguido una beca para cursar un certificado de la escuela valorado en 9.000 € para cursar en cualquiera de las especialidades que ofrece Le Cordon Bleu. Tras obtener el segundo premio, ha declarado: "El concurso me ha parecido superprofesional y ha sido un sueño poder participar, estar meses de trabajo duro hasta llegar a la final y conseguir la beca como segundo clasificado. La sensación de haberlo logrado ha sido increíble".

Por su parte, Gabriel Navarro Oliveros se ha proclamado ganador y recibirá una beca valorada en 24.000 €, que le permitirá estudiar el diploma completo del programa de Cocina, Cocina española o Pastelería que ofrece la Escuela.

También han jugado un papel destacado en la final los otros tres estudiantes de la Comunidad Valenciana: Clara Ibarra Rey, del CIPFP Costa de Azahar de Castellón; Martina Puig Tormo, del CIPFP Benicarló, también de Castellón, y Luis María Casado González, del IES Guillem d’Alcalà de Valencia.

Plato premiado de Andreu Berenguer Gandía / INFORMACIÓN

Un jurado estrella que conoce de primera mano el certamen

Para la tarea de elegir al ganador, Le Cordon Bleu Madrid ha contado con un jurado presidido por Paco Roncero, chef del restaurante Paco Roncero Restaurante (Madrid), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. Junto a él, completaron el jurado invitado Rafael de Bedoya, chef del Aleia Restaurant (Barcelona), con dos estrellas Michelin, un sol Repsol y ganador de la IV edición del Premio Promesas, y Adrián Delgado, director de Gastronomía del grupo editorial SpainMedia; además del director técnico de la Escuela el chef Erwan Podoulec.

Para la elección de los vencedores de esta edición, el jurado ha considerado aspectos como la técnica, la destreza culinaria, la creatividad, la presentación y el sabor de la receta elaborada.

Finalistas del Premio Promesas de alta cocina de 2026 / GUILLERMO G.BALTASAR

"La experiencia de ver a los chavales en la final, con sus nervios, me ha recordado a cuando era joven y lo he disfrutado yo también. Cada uno con sus historias, cada una más emocionante, con el uso de productos de su tierra, aunque al final lo que habla es el plato. Como el del ganador, perfecto en la técnica, gustativamente muy rico y sin florituras, simplemente cocinar. Esta iniciativa de Le Cordon Bleu es fantástica", ha declarado Roncero.

Por su parte, Rosario Barrios, directora general de Le Cordon Bleu Madrid, también ha querido dedicar unas palabras a todos los candidatos: "Nos enorgullece ver con qué pasión viven esta final año tras año los candidatos. También nos ilusiona reconocer los resultados y premiar el talento de los futuros cocineros de toda España. Estamos seguros de que el esfuerzo y la dedicación de todos los grandes profesionales de la cocina contribuirán a posicionar la gastronomía española cada día a nivel más alto, como se merece".

Catorce años impulsando a jóvenes chefs

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.

Con este certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000€ y 9.000€, para cursar los cursos de Cocina, Cocina Española o Pastelería que se ofrecen en la escuela. La organización premia también el esfuerzo de los centros en promover la participación de sus alumnos en el certamen con una ayuda económica de 1.500€ para la escuela del primer clasificado.