Fernando Botella presenta "Crearte" en Alicante

Fernando Botella presenta en Alicante este miércoles 15, a las 19 horas, en la sala de cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) su nuevo libro Crearte. Despierta tu poder creativo, un inspirador trabajo que invita a los lectores a dejar de vivir en modo automático y comenzar a diseñar una vida con intención, consciencia y amor propio. La obra es también solidaria porque toda su recaudación irá a parar a la Fundación Aladina.

La presentación está abierta al público hasta completar aforo. Cada asistente recibirá un ejemplar gratuito de su libro, cuya recaudación y derechos de autor se destinarán a la Fundación Aladina, organización de referencia en España en el acompañamiento y apoyo a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Publicado por Roca Editorial, Crearte es un libro de desarrollo personal y también una llamada de atención. Un recordatorio de que no necesitamos una vida perfecta para crear algo extraordinario. Fernando Botella anima a cada lector "a convertirse en el artesano de su propia existencia, a reinventarse cada día y a comprender que no existe ninguna vida pequeña, sino formas de vivir dormidos".

Portada del libro de Fernando Botella / INFORMACIÓN

A lo largo de sus páginas, el autor propone herramientas prácticas y reflexiones profundas para dejar atrás la queja, abandonar la anestesia emocional y empezar a tallar, pintar, escribir y sentir cada detalle del día a día con mayor plenitud. El mensaje es claro: la vida no es simplemente algo que sucede con el paso del tiempo; es nuestra única pertenencia real.

Amplia trayectoria editorial

La trayectoria de Fernando Botella -con 13 libros ya publicados- ha sido ampliamente reconocida por lectores y expertos. El escritor Ramiro Calle destaca que "la serenidad es uno de los bienes más preciados" y subraya que el autor ofrece claves para conquistar esa paz interior. La psicóloga y autora Ana Asensio resalta su capacidad para unir razón y corazón. Por su parte, Álex Corretja señala la importancia de encontrar la esencialidad dentro de uno mismo, un mensaje muy presente en esta nueva obra.

Con Crearte, Fernando Botella no solo propone un viaje de transformación personal, sino también un gesto de compromiso social. Este libro invita a crear una vida más consciente y significativa, al tiempo que contribuye de manera directa a mejorar la vida de niños que luchan contra el cáncer..