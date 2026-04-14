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Fernando Botella presenta "Crearte" en Alicante

El autor de Aspe hablará en detalle de su nuevo libro en la sala de cámara del ADDA este miércoles a las 19 horas

Fernando Botella y la portada de su libro, publicado por Roca Editorial

Fernando Botella y la portada de su libro, publicado por Roca Editorial / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

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Fernando Botella presenta en Alicante este miércoles 15, a las 19 horas, en la sala de cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) su nuevo libro Crearte. Despierta tu poder creativo, un inspirador trabajo que invita a los lectores a dejar de vivir en modo automático y comenzar a diseñar una vida con intención, consciencia y amor propio. La obra es también solidaria porque toda su recaudación irá a parar a la Fundación Aladina. 

La presentación está abierta al público hasta completar aforo. Cada asistente recibirá un ejemplar gratuito de su libro, cuya recaudación y derechos de autor se destinarán a la Fundación Aladina, organización de referencia en España en el acompañamiento y apoyo a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias.

Publicado por Roca Editorial, Crearte es un libro de desarrollo personal y también una llamada de atención. Un recordatorio de que no necesitamos una vida perfecta para crear algo extraordinario. Fernando Botella anima a cada lector "a convertirse en el artesano de su propia existencia, a reinventarse cada día y a comprender que no existe ninguna vida pequeña, sino formas de vivir dormidos".

Portada del libro de Fernando Botella

Portada del libro de Fernando Botella / INFORMACIÓN

A lo largo de sus páginas, el autor propone herramientas prácticas y reflexiones profundas para dejar atrás la queja, abandonar la anestesia emocional y empezar a tallar, pintar, escribir y sentir cada detalle del día a día con mayor plenitud. El mensaje es claro: la vida no es simplemente algo que sucede con el paso del tiempo; es nuestra única pertenencia real.

Amplia trayectoria editorial

La trayectoria de Fernando Botella -con 13 libros ya publicados- ha sido ampliamente reconocida por lectores y expertos. El escritor Ramiro Calle destaca que "la serenidad es uno de los bienes más preciados" y subraya que el autor ofrece claves para conquistar esa paz interior. La psicóloga y autora Ana Asensio resalta su capacidad para unir razón y corazón. Por su parte, Álex Corretja señala la importancia de encontrar la esencialidad dentro de uno mismo, un mensaje muy presente en esta nueva obra.

Noticias relacionadas y más

Con Crearte, Fernando Botella no solo propone un viaje de transformación personal, sino también un gesto de compromiso social. Este libro invita a crear una vida más consciente y significativa, al tiempo que contribuye de manera directa a mejorar la vida de niños que luchan contra el cáncer..

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