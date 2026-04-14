Pablo Álvarez presenta en Madrid la novela ganadora del Azorín 2026

El ganador del Premio Azorín 2026, Pablo Álvarez, ha apelado a la memoria, los afectos y el deseo en la presentación este martes en Madrid de la obra galardonada, La necesidad de amar.

El acto, celebrado en el Real Casino madrileño, ha reunido a un nutrido elenco de escritores y periodistas, así como a familiares del escritor cordobés, quien el pasado mes de marzo consiguió alzarse con los 45.000 euros de este galardón que convocan anualmente la Diputación de Alicante y Editorial Planeta.

En la presentación, Álvarez ha mantenido un diálogo sobre su libro con el periodista Aimar Bretos. Como ha explicado el propio autor, su primera novela "es una obra sobre el deseo, la memoria y el descubrimiento juvenil del amor y el sexo, que reflexiona sobre una generación marcada por el ansia de libertad".

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha resaltado la calidad de la novela, que explora la necesidad humana de amar y ser amado, así como el peso del pasado y las heridas emocionales que marcaron a toda una generación de jóvenes en los ochenta. "Estoy convencido de que el libro será un gran éxito de ventas y de público, porque Pablo Álvarez ha sabido trazar una historia que seduce al lector y le atrapa desde la primera hasta la última página, un excelente ejercicio de literatura que recomiendo absolutamente", ha destacado.

Pablo Álvarez, en el centro, con los responsables del Premio Azorín y los participantes en el acto en Madrid / Diputación de Alicante

El director del Área de Relaciones Institucionales del Grupo Planeta, Carlos Creuheras, la directora de Editorial Planeta, Belén López, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y la vicepresidenta primera Ana Serna, también han estado presentes en esta cita literaria que ha culminado con una firma de libros.

El origen de la historia

Hace diez años, mientras visitaba la Academia de España en Roma, Pablo Álvarez descubrió la lápida de la noble Beatrice Cenci (s.XVIII) y con ella una de las mayores tragedias de la historia italiana. Su vida le impactó y comenzó una investigación que se materializó en esta novela, que recoge también la memoria de una generación y la fotografía de una época, el final de la década de los ochenta.

En La necesidad de amar, el protagonista es Martí Rocamora, un joven escritor barcelonés, obtiene una beca para viajar a Roma y trabajar en un proyector literario sobre la figura de Beatrice Cenci. Allí conoce a una enigmática pareja que transformará su vida sumergiéndolo en una intensa relación, un despertar emocional y sexual que marcará su forma de entender el amor, el deseo y la libertad.

Sobre Pablo Álvarez

Pablo Álvarez (Priego de Córdoba, 1967) es un reconocido editor y agente literario español con más de 35 años de experiencia en el sector. Como editor, comenzó su carrera en el Grupo Planeta, donde fue director editorial del sello MR ediciones y, posteriormente, trabajó en el grupo Prisa, dirigiendo Aguilar y SUMA de Letras. Por su parte, como agente literario es el fundador y director de la agencia Editabundo, un ‘laboratorio de libros’ creado en 2018 que opera desde Madrid y Barcelona.

Premio Azorín 2026

El Premio Azorín de Novela ha batido este año con un récord histórico de presentación de ejemplares con 735 trabajos originales presentados –casi un centenar más que en la edición anterior-, cuya procedencia se reparte entre España, con 121; América del Sur con 76; América del Norte con 44; América Central con 4 y Europa con 10. Un total de 479 obras no especificaban procedencia.

Respecto a la temática de los trabajos, el 40% correspondía a manuscritos sobre memoria histórica, el 40% a novela negra y policiaca, mientras que el resto se trataba de novela de ficción o romántica.

El jurado de la presente edición ha estado compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuó como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, la catedrática de Lengua y Literatura Esperanza Sempere, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario Jaime Mas, el escritor y crítico literario, José Ferrándiz, y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx, secretaria general de la Diputación Provincial, ejerció como secretaria sin voto.