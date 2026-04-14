À Punt retransmite la romería de la Santa Faz de Alicante

La radiotelevisión pública valenciana À Punt acompaña como cada año a los alicantinos en su romería de la Santa Faz. Y lo hace a través de todas las ventanas de la cadena pública este próximo jueves, 16 de abril.

Desde un set especial situado en un punto intermedio del recorrido, en la Avenida de Dénia, À Punt Ràdio trasladará la emotividad de la celebración alicantina al resto de la Comunitat Valenciana. Los más madrugadores podrán escuchar todo lo que ocurra en el especial que prepara el magazín Amunt i Avall, presentado por Sergi Olcina. Será desde las 7 de la mañana hasta que finalice el acto, con los colaboradores más expertos en la materia.

Las reporteras Marina Perelló y Lorena Alegre serán las encargadas de realizar el recorrido a pie en directo y trasladar el sentimiento de los romeros a los oyentes.

Por televisión, desde las 10 horas

La retransmisión por televisión comenzará a partir de las 10 horas en un programa especial presentado por Ferran Cano y que contará con la aportación de los mejores especialistas en la materia.

À Punt retransmitirá la misa de campaña, la romería y el resto de actos de la mañana desde la misma Plaza Luis Foglietti. No faltará el testimonio de los romeros, así como el de destacadas personalidades de la comitiva que participan en el recorrido de 8 kilómetros, con música tradicional y la parada municipal donde se reparten los rollitos de anís y la mistela.

Imagen de la romería de la Santa Faz / INFORMACIÓN

A la llegada al Monasterio de la Santa Faz se celebrará la Santa Misa presidida por el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui.

537 años de romería

La romería de la Santa Faz celebra 537 años y sus organizadores confían en el crecimiento de peregrinos que se acerquen a la pedanía para no perderse ningún detalle de este acontecimiento anual. El año pasado participaron más de 360.000 personas al coincidir con la festividad del 1 de mayo y este año, aunque se celebra más pronto en el calendario, se espera que la cifra sea similar a la de ediciones anteriores.

À Punt ofrecerá todo lo que ocurra durante más de tres horas en directo, hasta las 13 horas, en esta multitudinaria cita considerada la segunda peregrinación más importante de España después del Rocío.

Una fiesta que espera ser reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) por su continuidad histórica desde finales del siglo XV, arraigo comunitario y valor identitario colectivo para Alicante.

El milagro de la lágrima

La Santa Faz es conocida también como la Peregrina. La veneración por la Santa Faz comienza en 1489, cuando se le atribuyó el milagro de la lágrima. Alicante se encontraba en medio de una sequía que castigaba la zona. Para pedir ayuda al cielo, los vecinos salieron en romería con plegarias, con el lienzo como protagonista.

En un momento de la procesión, una lágrima brotó del sudario y en ese lugar se construyó el Monasterio de la Santa Faz, que se convirtió en centro de peregrinación de miles de fieles de toda España.

La reliquia es una parte del lienzo con el que la Verónica secó el rostro de Cristo en el camino del Calvario y se custodia en la pedanía de la Santa Faz. Hoy en día, la Santa Sede reconoce tres, ya que el lienzo fue plegado en tres partes: una está en Alicante, otra en Jaén y la última en Roma.