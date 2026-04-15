Dominnico celebra su décimo aniversario en la 080 Barcelona Fashion
El diseñador alicantino, que ha vestido a divas como Rosalía o Beyoncé, ha cerrado la segunda jornada de la pasarela que le ha visto crecer
Alba Giraldo/L.M
Domingo Rodríguez Lázaro (Alicante, 1994) fundó en 2016 Dominnico. En poco tiempo ha vestido a divas de la música como Rosalía, para quien diseñó el vestuario de su gira El mal querer, pero también a Beyoncé en su Renaissance Tour, Rita Ora, Lady Gaga o Dua Lipa.
Exalumno de la escuela barcelonesa LCI, ha cerrado este miércoles la segunda jornada de desfiles celebrando el décimo aniversario de su marca en la pasarela 080 Barcelona Fashion, que le ha visto crecer hasta convertirse en una figura internacional, con clientela sobretodo coreana y estadounidense, siempre fiel a sus postulados: moda genderless, estética queer y una sofisticada apuesta por su negociado entendido como una fiesta y una celebración de la libertad.
El alicantino presentó una colección «para el día a día» titulada Soft armor (suave armadura) que exploraba la aparente contradicción entre ambos conceptos: la fuerza del cuero, el vaquero y los abrigos de doble cara casaban bien con la sensibilidad de los tonos pastel y la suavidad como herramienta, por qué no, de protección. La fuerza de la ternura, en efecto, no tiene límites. Además de su reciente colaboración con Samsung (un bolso exclusivo inspirado en el Galaxy S26 Ultra), el diseñador se ha aliado con Vinted en una muestra más de que el slow fashion y el reciclaje han llegado para quedarse.
En esta colección, Dominnico ha vuelto a la carga -aunque con nueva vuelta de tuerca- con sus icónicos bolsos baguette, chaquetas bomber, minifaldas, cinturones maxi y corpiños. "Esta vez he hecho un ejercicio de mirar al pasado, presente y futuro. Echar la vista atrás para ver cómo hemos ido creciendo, lo que hemos ido generando, la forma en la que nos hemos expresado a través de la ropa", ha contado a Efe el alicantino afincado en Barcelona antes del desfile.
La moda como armadura emocional
El consagrado diseñador, que lleva años levantando expectación con sus desfiles en la pasarela catalana, concibe la moda "como armadura emocional" y a lo largo de los años ha querido mostrar sobre la pasarela sus propias batallas en torno a la "identidad" y la "vulnerabilidad".
Para esta colección otoño 2027, Dominnico ha seguido apostando fuerte a su icónico cuero y al pelo reciclado, aunque también se ha atrevido con tejidos "más de calle", como el denim o el lino. Su paleta de colores pasa esta vez por tonos "más aguados", combinados con contrastes de blanco, negro y fucsia.
De Carmen Lomana a la rapera Metrika
Al desfile de su décimo aniversario han acudido clásicos de sus desfiles y de su universo, desde la modelo Sita Abellán hasta Carmen Lomana, Clara Courel o las drag Violet Chachki y Hugaceo Crujiente.
Muchas de las miradas las ha acaparado Metrika, la rapera catalana que encandila a la generación Z y que recientemente acudió al "confesionario" de uno de los conciertos de Rosalía en Madrid en el marco de la gira Lux.
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