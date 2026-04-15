Un diseñador de Alicante, entre los mejores de España: así es el talento que brillará en la gran final de moda baño

Alicante vuelve a colarse en el mapa de la moda nacional. El diseñador alicantino Elías Alonso Cabrera ha sido seleccionado como uno de los ocho finalistas del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos 2026, un certamen que reunirá en la ciudad a algunas de las propuestas más prometedoras del país.

Su elección no ha sido casual. El Comité Técnico de Mediterranean Fashion Beach (MFB) ha destacado su proyecto por la solidez creativa, el rigor técnico y, sobre todo, por un enfoque sostenible que encaja con el lema de esta edición: “Ecodiseño y conexión natural: viste el cambio”.

Alicante, en el centro de la nueva moda

La final se celebrará durante la primera semana de julio en Alicante, que durante esos días se convertirá en el epicentro nacional de la moda baño. No será solo un desfile: la cita reunirá a diseñadores emergentes, profesionales del sector y propuestas que marcan hacia dónde evoluciona la industria.

Para la ciudad, la presencia de un finalista local añade un aliciente especial. Elías Alonso jugará en casa en una pasarela donde se decidirá quién lidera la nueva generación de creadores en este segmento.

Una edición con nivel “sin precedentes”

Desde la organización subrayan que la convocatoria de este año ha superado todas las expectativas. El alto nivel de los proyectos ha obligado a una selección especialmente exigente, con propuestas que ya no se perciben como amateurs, sino como trabajos con madurez profesional.

Los ocho finalistas proceden de distintos puntos de España —Galicia, Canarias, Cataluña o Comunidad Valenciana— y comparten un rasgo común: una visión contemporánea de la moda baño con fuerte compromiso medioambiental.

Más que un premio: una puerta al sector

El ganador no solo se llevará reconocimiento. El premio incluye formación especializada, prácticas en empresas del sector y visibilidad dentro de la industria, un impulso clave para carreras que están empezando.

Además, la pasarela contará con la participación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), una institución de referencia que reforzará el vínculo entre la ciudad y la formación de nuevos talentos y que desfilará en la pasarela con un proyecto dirigido por Rocío Ruíz Cáceres, a modo de guía inspiracional para el ecosistema académico del país.

Una oportunidad para mirar al futuro desde Alicante

Con esta final, Alicante no solo acoge un evento de moda. Se posiciona como escaparate de una nueva generación de diseñadores que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y una forma distinta de entender el diseño.

Y entre ellos, un nombre propio de la provincia que ya ha dado el primer paso para hacerse un hueco en el panorama nacional.

Los ocho finalistas

Los ocho diseñadores finalistas que presentarán sus colecciones en MFB26. / INFORMACIÓN

Los ocho diseñadores finalistas que presentarán sus colecciones en la gran pasarela son: