Un diseñador de Alicante, entre los mejores de España: así es el talento que brillará en la gran final de moda baño
El alicantino Elías Alonso Cabrera competirá en julio en su propia ciudad por el Premio Nacional de Nuevos Talentos en la Mediterranean Fashion Beach
Alicante vuelve a colarse en el mapa de la moda nacional. El diseñador alicantino Elías Alonso Cabrera ha sido seleccionado como uno de los ocho finalistas del Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos 2026, un certamen que reunirá en la ciudad a algunas de las propuestas más prometedoras del país.
Su elección no ha sido casual. El Comité Técnico de Mediterranean Fashion Beach (MFB) ha destacado su proyecto por la solidez creativa, el rigor técnico y, sobre todo, por un enfoque sostenible que encaja con el lema de esta edición: “Ecodiseño y conexión natural: viste el cambio”.
Alicante, en el centro de la nueva moda
La final se celebrará durante la primera semana de julio en Alicante, que durante esos días se convertirá en el epicentro nacional de la moda baño. No será solo un desfile: la cita reunirá a diseñadores emergentes, profesionales del sector y propuestas que marcan hacia dónde evoluciona la industria.
Para la ciudad, la presencia de un finalista local añade un aliciente especial. Elías Alonso jugará en casa en una pasarela donde se decidirá quién lidera la nueva generación de creadores en este segmento.
Una edición con nivel “sin precedentes”
Desde la organización subrayan que la convocatoria de este año ha superado todas las expectativas. El alto nivel de los proyectos ha obligado a una selección especialmente exigente, con propuestas que ya no se perciben como amateurs, sino como trabajos con madurez profesional.
Los ocho finalistas proceden de distintos puntos de España —Galicia, Canarias, Cataluña o Comunidad Valenciana— y comparten un rasgo común: una visión contemporánea de la moda baño con fuerte compromiso medioambiental.
Más que un premio: una puerta al sector
El ganador no solo se llevará reconocimiento. El premio incluye formación especializada, prácticas en empresas del sector y visibilidad dentro de la industria, un impulso clave para carreras que están empezando.
Además, la pasarela contará con la participación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA), una institución de referencia que reforzará el vínculo entre la ciudad y la formación de nuevos talentos y que desfilará en la pasarela con un proyecto dirigido por Rocío Ruíz Cáceres, a modo de guía inspiracional para el ecosistema académico del país.
Una oportunidad para mirar al futuro desde Alicante
Con esta final, Alicante no solo acoge un evento de moda. Se posiciona como escaparate de una nueva generación de diseñadores que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y una forma distinta de entender el diseño.
Y entre ellos, un nombre propio de la provincia que ya ha dado el primer paso para hacerse un hueco en el panorama nacional.
Los ocho finalistas
Los ocho diseñadores finalistas que presentarán sus colecciones en la gran pasarela son:
- Clara Caneda Otero, de O Grove (Pontevedra).
- Elías Alonso Cabrera, de Alicante.
- Josu Santos Blanco, de Sobrado do Bispo (Ourense).
- Maitane Sandoval Gutiérrez, de Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
- María Paula Fuquene, de Sabadell (Barcelona).
- Marina López Jové, de Badalona (Barcelona).
- Silvia Parapar Ferro, de Viveiro (Lugo).
- Zahira Pérez Rodríguez, de La Palma (Canarias).
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