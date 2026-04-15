Más de doscientas voces se unen en un encuentro coral en Alicante

Alicante acoge el III Encuentro Coral de antiguos alumnos de Jesuitas, que reunirá a más de doscientas voces de formaciones vocales de colegios de la Inmaculada de Alicante, Madrid, Barcelona y Bilbao en un concierto solidario el próximo 25 de abril y también en una misa de Acción de Gracias el 26 de abril.

En total, serán más de doscientas coralistas agrupados en el concierto Unidos por la Paz, el día 25 a las 19.30 horas, en el Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante, que será de entrada libre y con aportación voluntaria de los asistentes, cuya recaudación irá destinada a beneficio de Pro Nazaret.

En esta actuación participan el Coro Inmaculada de Alicante, la Coral Sant Ignasi, Sarrià de Barcelona, el Coro Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid y Coro Ars Viva, Indautxu de Bilbao.

Al día siguiente, el 26 de abril a las 12 horas, tendrá lugar en la Concatedral de San Nicolás de Alicante una Misa de Acción de Gracias con las corales de Alicante, Madrid y Barcelona, a la que se sumará la Coral Veus de l’Alba, de la Concatedral de San Nicolás.

Repertorio del concierto benéfico

El Coro Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, bajo la dirección de Emilio J. Esteve, y con el pianista Manuel Del Moral, ofrecerán canciones de Los Miserables; el Coro Ars Viva de Bilbao, dirigido por María Estévez, cantarán temas de Xabier Sarasola, Aita Madina y Jesús Guridi; la Coral Sant Ignasi de Barcelona, con Conxita Garcia en la dirección y el pianista Daniel Parache, brindarán temas de Josep Ollé, Manuel Oltra y Baltasar Bibiloni; el Coro Inmaculada de Alicante, con Óscar Ayelo al frente y al piano Zhanna Moshkovska, cantará el Ave María de Tomás Luis de Victoria y temas de la película Sonrisas y lágrimas, mientras el Gran Coro Antiguos Alumnos Jesuitas entonarán composiciones de Haendel, Bach, Vivaldi y Verdi.

Coro Inmaculada de Alicante / INFORMACIÓN

Coro Inmaculada de Alicante

Fundado en el año 2001, su vocación ha sido la solidaridad y el apoyo y visibilización de la obra social Nazaret, fundada por el Padre Fontova. Ha actuado en numerosas celebraciones civiles y religiosas, fundamentalmente en la provincia de Alicante, aunque también ha realizado actuaciones fuera de ella, así como encuentros con otras corales a nivel nacional y dos participaciones en el evento mundial de Corali al Vaticano, en Roma.

Sus objetivos fundamentales son: por una parte, fortalecer los vínculos que unen a las personas amantes del canto coral y, por otra, concienciar, en todos los ámbitos que alcanzan sus representaciones, acerca de la capacidad de la música, para fomentar la solidaridad humana. En la actualidad es su director Óscar Ayelo Tornero.