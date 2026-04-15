Una exposición nacida de la amistad entre dos artistas alicantinos

Pintura en el estudio es el título de la nueva propuesta expositiva que se inaugura este viernes en el taller del artista DelgadoDavid en Alicante, que ya ha abierto sus puertas al público y a otros artistas de la provincia para exponer sus obras. En esta ocasión, como apunta el propio Delgado, la muestra ha sido concebida "desde la pura amistad" con el creador villenense Vicente Molina Pardo, con quien celebra el encuentro artístico.

"Vicente Molina y yo somos amigos desde la escuela de arte en Alcoy. Vicente después se fue a Valencia, luego a Madrid y después a Weimar (Alemania) donde estudió animación. Más tarde regresó a su Villena natal y se dedicó al cine de animación", explica DelgadoDavid, que añade, sobre su propio recorrido, que él se fue a vivir a Barcelona, "donde me quedé 17 años, combinándolo con estancias menos largas en el norte de Inglaterra y Amsterdam, para acabar una temporada en Bangkok".

Obra de David Delgado / INFORMACIÓN

Después de este itinerario vital, el artista regresó a Alicante hace siete años, donde reside y tiene su estudio en el barrio de Garbinet, "en el que me gusta realizar actividades con amigos y conocidos" con los que intenta "dinamizar el barrio y la escena de artes visuales alicantina".

Ahora ha querido compartir espacio con su amigo Molina Pardo, cuyo campo abarca la pintura, la escultura y el cine de animación. Es doctor en Arte e Investigación, realiza cortometrajes animados que han sido seleccionados en festivales de cine como Sitges, Mammoth Lakes, Curta Cinema o el Festival de Cine Moscú. Especializado en óleo sobre pequeños formatos y multimedia, también trabaja de profesor y diseña naipes.

Obra de Vicente Molina / INFORMACIÓN

Visitas a la exposición

La exposición se inaugura este viernes, a las 19 horas, en el estudio de DelgadoDavid, ubicado en la Calle Ercilla nº 13 de Alicante (Tram L2 parada Garbinet). La muestra permanecerá instalada durante dos semanas y, después de la inauguración, solo se podrá visitar con cita previa contactando por email (delgadoescribano@gmail.com) o a través de las redes sociales. Cualquier forma de contacto figura en su página web: www.delgadodavid.art