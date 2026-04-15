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Después de "Verdolatría" y "Aprendívoros", Santiago Beruete presenta nuevo libro en Alicante: "Filosíntesis"

El filósofo "verde", profesor y escritor charla este viernes en la librería Raíces con Paco Linares sobre su obra de espiritualidad y filosofía a través de las plantas

El autor Santiago Beruete

El autor Santiago Beruete / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

Aprender de las plantas para reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo es la propuesta del filósofo, escritor y profesor de instituto Santiago Beruete (Pamplona, 1961), que presenta nuevo libro en Alicante este próximo viernes, 17 de abril, a las 19 horas, dentro de los actos conmemorativos por el 50 aniversario de la librería Raíces.

Para conversar sobre su nueva obra, titulada Filosíntesis. Espiritualidad y filosofía desde el jardín, el autor de títulos como Verdolatría, Aprendívoros o Jardinosofía charlará con el gestor cultural Paco Linares en la librería alicantina, situada en el número 8 de la calle Álvarez Sereix de Alicante, en un acto de entrada libre.

Portada de &quot;Filosíntesis&quot;, el nuevo libro de Santiago Beruete

Portada de "Filosíntesis", el nuevo libro de Santiago Beruete / INFORMACIÓN

Respecto a la nueva obra de Beruete, publicada por Taurus, la editorial apunta que "la sabiduría no se puede enseñar ni comprar. Cada cual debe, a imitación de la flora, fabricar su propio alimento espiritual. El proceso de elaboración de ese saber práctico bien podría llamarse Filosíntesis. He ahí la manera de responder a la pregunta filosófica por excelencia: ¿cómo vivir de la mejor manera posible?".

Lo cierto es que tanto plantas como humanos crecemos buscando la luz y "del mismo modo que extraemos del reino vegetal los principios activos para tratar los males del cuerpo y del alma, también podemos obtener de él valiosas enseñanzas acerca de cómo pensar y actuar de forma sana y beneficiosa. No por casualidad el color de la esperanza es el verde".

Sobre Santiago Beruete

Es licenciado en Antropología y en Filosofía. Se doctoró en esta última disciplina con una tesis titulada Los jardines de la utopía: ética, estética y política.

Desde hace tres décadas reside en la isla de Ibiza, donde compagina su actividad docente e investigadora con la creación literaria. Ha escrito varios poemarios, colecciones de relatos, novelas y ensayos que han merecido diferentes premios nacionales e internacionales.

Sus libros Jardinosofía (Una historia filosófica de los jardines), Verdolatría (La naturaleza nos enseña a ser humanos), Aprendívoros (El cultivo de la curiosidad) y la narración de narraciones Un trozo de tierra son fruto de la polinización cruzada entre literatura, jardinería, filosofía y educación.

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El jardín como metáfora visual de una buena vida y un símbolo de una mente cultivada preside este ciclo de obras, al que se añade ahora este nuevo título, Filosíntesis (Espiritualidad y filosofía desde el jardín). Ha sido traducido al francés, al italiano, al chino y al árabe.

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