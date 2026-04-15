Después de "Verdolatría" y "Aprendívoros", Santiago Beruete presenta nuevo libro en Alicante: "Filosíntesis"
El filósofo "verde", profesor y escritor charla este viernes en la librería Raíces con Paco Linares sobre su obra de espiritualidad y filosofía a través de las plantas
Aprender de las plantas para reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo es la propuesta del filósofo, escritor y profesor de instituto Santiago Beruete (Pamplona, 1961), que presenta nuevo libro en Alicante este próximo viernes, 17 de abril, a las 19 horas, dentro de los actos conmemorativos por el 50 aniversario de la librería Raíces.
Para conversar sobre su nueva obra, titulada Filosíntesis. Espiritualidad y filosofía desde el jardín, el autor de títulos como Verdolatría, Aprendívoros o Jardinosofía charlará con el gestor cultural Paco Linares en la librería alicantina, situada en el número 8 de la calle Álvarez Sereix de Alicante, en un acto de entrada libre.
Respecto a la nueva obra de Beruete, publicada por Taurus, la editorial apunta que "la sabiduría no se puede enseñar ni comprar. Cada cual debe, a imitación de la flora, fabricar su propio alimento espiritual. El proceso de elaboración de ese saber práctico bien podría llamarse Filosíntesis. He ahí la manera de responder a la pregunta filosófica por excelencia: ¿cómo vivir de la mejor manera posible?".
Lo cierto es que tanto plantas como humanos crecemos buscando la luz y "del mismo modo que extraemos del reino vegetal los principios activos para tratar los males del cuerpo y del alma, también podemos obtener de él valiosas enseñanzas acerca de cómo pensar y actuar de forma sana y beneficiosa. No por casualidad el color de la esperanza es el verde".
Sobre Santiago Beruete
Es licenciado en Antropología y en Filosofía. Se doctoró en esta última disciplina con una tesis titulada Los jardines de la utopía: ética, estética y política.
Desde hace tres décadas reside en la isla de Ibiza, donde compagina su actividad docente e investigadora con la creación literaria. Ha escrito varios poemarios, colecciones de relatos, novelas y ensayos que han merecido diferentes premios nacionales e internacionales.
Sus libros Jardinosofía (Una historia filosófica de los jardines), Verdolatría (La naturaleza nos enseña a ser humanos), Aprendívoros (El cultivo de la curiosidad) y la narración de narraciones Un trozo de tierra son fruto de la polinización cruzada entre literatura, jardinería, filosofía y educación.
El jardín como metáfora visual de una buena vida y un símbolo de una mente cultivada preside este ciclo de obras, al que se añade ahora este nuevo título, Filosíntesis (Espiritualidad y filosofía desde el jardín). Ha sido traducido al francés, al italiano, al chino y al árabe.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
- Portugal se adelanta a España y estrena la devolución de envases en la tienda
- La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas con la técnica de smishing
- Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
- Más de 5.000 docentes se forman para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas con una nueva metodología
- Pendientes de Santa Faz: este es el tiempo que marca la Aemet en Alicante
- Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande
- El Pantano de Elche, entre la nostalgia de la mona y la falta de mantenimiento