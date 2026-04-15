Las mujeres superan a los hombres en las visitas a bodegas de la Ruta del Vino Alicante

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han realizado un estudio del perfil del visitante de las bodegas de la Ruta del Vino de Alicante, dentro del proyecto Experiencias Enoturísticas de España: Observatorio, experiencias innovadoras, economía circular y venta omnicanal de experiencias singulares, que arroja, entre otos datos, que el perfil mayoritario del enoturista es femenino y que la franja mayoritaria de edad es de 46 a 65 años.

En el marco de la convocatoria Experiencias Turismo España y gracias a la concesión de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y sostenibilidad en el sector turístico, la Ruta del Vino de Alicante ha contado con los investigadores de la UA Ana Belén Casado y Ricardo Sellers, ambos catedráticos de Comercialización e Investigación de Mercados del Departamento de Marketing, para llevar a cabo un sondeo entre una decena de bodegas asociadas a la ruta vinícola alicantina para profundizar en el perfil y el comportamiento de los visitantes.

Más de 300 participantes en la encuesta

El cuestionario, concebido en castellano e inglés, constaba de 27 preguntas divididas en tres bloques principales: el primero centrado en aspectos generales de la vista, el transporte y la organización; el segundo, en la experiencia durante la visita y, el tercero, en las características personales. La muestra reunió un total de 321 encuestas.

Ruta del Vino / INFORMACIÓN

Las conclusiones del estudio apuntan datos relevantes como que la mayoría de enoturistas que visitan las bodegas de la Ruta del Vino Alicante son mujeres (52,5 %) y destacan los visitantes con una edad comprendida entre 46 y 65 años, que constituyen el 41,1 % del total. Además, el 65,6 % de los visitantes son españoles, frente al 34,4 % de extranjeros, y el 57,5 % de enoturistas son residentes en la provincia de Alicante.

El 67% de los visitantes come en un restaurante de la zona

Otros datos de interés señalan que la mayoría de los visitantes buscan disfrutar de la gastronomía local como actividad complementaria a la bodega, dado que hasta el 67,6% de los enoturistas planeaba comer en algún restaurante de la zona tras realizar la visita. Además, entre las principales motivaciones para visitar la bodega destacan las relacionadas con el aspecto lúdico y hedónico, de forma que motivaciones como "pasar el día con los amigos y la familia", "divertirme" o "hacer cosas diferentes y tener nuevas experiencias" adquieren gran relevancia y resultan más importantes que las motivaciones relacionadas con el propio mundo del vino, como "conocer esta bodega concreta y probar sus vinos" o "aprender cosas nuevas relacionadas con el mundo del vino".

Del mismo modo, cabe destacar como dato positivo el elevado índice de satisfacción de los visitantes de las bodegas, con una satisfacción global de las visitas que alcanza una media de 6,4 puntos sobre un máximo de 7.

Territorio de la Ruta del Vino de Alicante / INFORMACIÓN

Un enoturismo que trascienden la simple cata de vino

Según los investigadores de la UA, estos datos son "sumamente valiosos" porque revelan que el enoturismo en Alicante "trasciende la simple cata de vino" y lo posicionan como "una experiencia de ocio social y gastronómico".

Al descubrir que el factor "lúdico-hedónico" y la compañía de familiares o amigos “pesan más” que el conocimiento técnico del sector, las bodegas pueden "dejar de enfocarse solo en la parte didáctica para diseñar experiencias más divertidas y compartibles". Además, el hecho de que casi el 80 % de las visitas sean organizadas por un acompañante resalta la importancia de captar al "prescriptor" (la pareja o el amigo que elige el plan), más allá del consumidor final.

Esta acción se enmarca en el proyecto Experiencias Enoturísticas de España: Observatorio, experiencias innovadoras, economía circular y venta omnicanal de experiencias singulares, impulsado por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN) y financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España.