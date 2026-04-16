Alcoy salva la Mostra de Teatre y avanza los 19 espectáculos de su 35ª edición

Es la única feria de artes escénicas de la Comunidad Valenciana y una referencia en el panorama nacional. La Mostra de Teatre de Alcoy celebrará su 35ª edición del 1 al 4 de mayo próximos, aunque obligada a reducir el número de espectáculos de 22 a 19 ante el recorte drástico en un 33% de la aportación necesaria de la Generalitat Valenciana, que ha rebajado de 150.000 a 100.000 su presupuesto.

El Ayuntamiento de Alcoy ha contrarrestado la merma del apoyo institucional ampliando su dotación económica y mantener así la pervivencia de la convocatoria escénica este año, de la que ha avanzado este jueves los 19 espectáculos procedentes de cinco comunidades autónomas -Canarias, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana- que podrá disfrutar un público de todas las edades, tanto en la calle como en escenarios y otros espacios no convencionales. Una cita que en 2025 reunió a más de 240 profesionales de las artes escénicas y de la que disfrutaron más de 4.000 espectadores.

Cartel de la Mostra de Teatre d'Alcoi 2026 / INFORMACIÓN

"Estamos convencidos del valor social, cultural y económico de esta feria. Dinamiza la escena valenciana, con contrataciones y sinergias entre profesionales. También apoya a compañías y creadores de teatro, danza o circo que necesitan de espacios de exhibición para su trabajo. Además, contribuye a la creación de públicos, con una estupenda respuesta por parte de los vecinos y visitantes. Por eso desde la concejalía de Cultura de Alcoy hemos tenido claro que era imprescindible salvar la Mostra y hemos apostado por ella, a pesar del desprecio otras instituciones", afirma en una nota la concejala de Cultura, Elisa Guillem, para remarcar el compromiso del consistorio alcoyano con la Mostra de Teatre.

Las 19 propuestas escénicas

El director de la feria, Josep Policarpo, ha confeccionado un programa de 19 espectáculos con 5 espectáculos de danza, 2 de circo, 1 de artes de calle y 11 de teatro, que incluyen 2 piezas breves y 3 para público familiar.

Liebe, de la compañía Titoyaya de Gustavo Ramírez / INFORMACIÓN

En la programación de la 35ª Mostra de Teatre de Alcoy destaca la apuesta por la danza en formato breve, que permite llevar la creatividad a espacios abiertos y lugares de exhibición no convencionales, intercalando piezas largas de teatro, pensadas para exhibición en sala, con otras donde la vía de expresión es el cuerpo y que salen de los escenarios para ir al encuentro del público. Se incluyen Loca, extracto de la obra Migradas, que habla de la migración incluso interna, buscando las raíces y la propia esencia (Cienfuegos Danza, Comunidad Valenciana). También Unarys (Cía. Eszer, Canarias) habla de un viaje, esta vez para conectar con la naturaleza y el universo. Liebe (Titoyaya, del alicantino Gustavo Ramírez) habla del amor que surge de un encuentro, una mirada, una chispa. Flop (Antonio Ruz, Andalucía) explora la posibilidad de fallar, de fracasar en una sociedad obsesionada por el éxito y la feria acoge el estreno de una versión especial de Carne de bronce (Cristina Reolid, CV), una exploración de cómo la danza contemporánea penetra el flamenco más clásico.

"Medea (Historia de un ghosting)", ambientada en Benidorm, de Triangle Teatre / INFORMACIÓN

Una novedad este año es la inclusión de piezas de teatro breve dentro de la programación. A qué sonaremos cuando ya no estemos (Vivirei Teatro, CV) es una tragicomedia que reflexiona sobre la memoria sonora compartida, y NoDiva (Laestal, CV) mezcla comedia, auto ficción, musical y ópera para narrar las desventuras de una artista emergente que sueña con triunfar en el bel canto, a pesar de no responder a los tópicos de la profesión.

En cuanto al teatro familiar, Desobedient (Atirohecho, CV), escrita por Carla Chillida, reivindica el derecho al caos, a importunar y a ser incorrectos, cuestionando desde la infancia el sistema capitalista en que viven los adultos. Abocador (Bramant Teatre, CV), echa mano del humor negro en una comedia con trasfondo ecologista por habla de los elementos tóxicos que, en un contenedor o al patio de una escuela, quieren contaminar el ambiente. Y Monstre Rosa (Zum, Zum Teatre, Cataluña), de Ramón Molins, presenta sin palabras un entrañable ser que emprende un viaje para buscar un lugar donde todo el mundo sea distinto.

"El aguante", de Cámara Blanca / DAVID RUIZ

En el teatro por adultos, nuevas voces de la escena valenciana están representadas por Víctor Sánchez Rodríguez con El aguante (IVC – Cámara Blanca) una historia sobre la familia, los vínculos y el teatro influenciada por el universo de Chéjov, que reinterpreta desde el siglo XXI, así como por Borja López Collado, con Medea (Historia de un ghosting) (Triangle Teatre, CV), que traslada el mito griego a un Benidorm en temporada baja donde una joven ucraniana huye de la guerra para caer en un tóxico triángulo amoroso. También participa Patrícia Pardo con Canviarem bolquers segons el BOE (Contrahecho Producciones, CV), una creación que mezcla el lenguaje clown con la comedia física y un texto que explora los cuidados en esa edad en que se tiene que compaginar la crianza de los hijos con la atención a los padres.

Del panorama nacional destaca María Velasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2024, con Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos (Nave 10 Matadero – Pecado de Hibrys, Madrid), una pieza que establece un paralelismo entre la irrupción de un nuevo amor en la mediana edad con avistamiento de un OVNI y el contacto extraterrestre. Y cierra la oferta escénica una versión escénica de Misery (Saga Producciones, CV), adaptación de José Sáiz a partir del texto de William Goldman, que se basó en la novela de Stephen King, y que lleva al escenario el angustioso thriller sobre un escritor accidentado del que se hace cargo una ávida lectora.

"Fins al cel", de Spinish Circo / INFORMACIÓN

El circo también tiene presencia en la programación con Play Time, (Kanbahiota Troup, CV), una propuesta que nace del mito medieval de La nave de los locos para explorar la libertad de quien no aspira a encajar en las convenciones sociales y, como los niños y niñas, disfruta del placer del juego. Mientras que, para todos los públicos, se presenta Fins al cel (Spinish Circo, CV), una pieza de acrobacias y equilibrismo donde se demuestra el poder de la colaboración para superar miedos y límites.

Las artes de calle se incluyen en la programación con I si fem un clàssic? (Visitants, CV), una comedia que recrea escenas de balcón con textos de Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, entre otros, para crear momentos hilarantes de distorsión entre la ficción y la realidad.

"Misery", de Saga Producciones / INFORMACIÓN

Ocho escenarios distintos y premios

Las propuestas de danza, circo, artes de calle y teatro llegarán a espacios no convencionales de representación, como por ejemplo las salas de exposiciones y de actas del Centro Cultura IVAM-CADA de Alcoy, el patio del edificio o la Plaça de Dins. También al Teatre Salesians, el Calderón y el Principal de la ciudad.

Y, entre todas las piezas representadas, un jurado profesional elegirá el palmarés de los Premis Mostra de Teatre d’Alcoi 2026.

Además, se celebrarán una serie de actividades en el Ágora, desde ruedas de negocio a presentaciones de programas de intercambio cultural, de libros y de manuales de buenas prácticas para la protección de los derechos de autoría o la contratación.

Así se completa el fomento al sector que es uno de los objetivos primordiales de la tradicional cita escénica valenciana, que apuesta por la descentralización, haciendo de Alcoy un punto de encuentro imprescindible durante los días en que creadores, programadores, distribuidores y público general comparten patio de butacas. Y que presenta las artes escénicas como una fuente de riqueza cultural, de dinamismo creativo y de impulso económico, puesto que la industria cultural aporta más al PIB español que otras más reconocidas socialmente.