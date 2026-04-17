Bad Gyal se 'confiesa' en el concierto de Rosalía en Barcelona: "Me dijo que si no había pensado en ponerme tetas"

Tercera noche de 'Lux' en Barcelona y, oh milagro, Rosalía ha cumplido el deseo más compartido por sus fans estos últimos días, que no es otro que Bad Gyalpasara por el confesionario a poner verde a algún 'perla'. Alba Farelo ha sido la invitada de la artista de Sant Esteve Sesrovires este viernes en el Palau Sant Jordi, en el penúltimo concierto de la gira del cuarto disco de la 'motomami'.

La del Maresme ha empezado con su historia con una 'perla' de la que no le interesaba mucho su personalidad o carácter, sino otra cosa. Y ya desde el primer momento notó esa sensación que le decía que no. "Me llenaban otras cosas", ha dicho, seguido de un "me iba bien para quitarme el estrés, la tensión y estas cosas". Pero resultaba que, a medida que lo iba conociendo más, era muy arrogante. "Era de una familia de bien, que no se esforzaba mucho para conseguir las cosas", continuaba la cantante.

Pero su línea roja fue cuando, un día, le dijo: "¿Y no has pensado en ponerte tetas?". A lo que ella no se calló y le respondió con un elegante "¿y tú no has pensado que no se opina de cuerpos ajenos, cariño?". La cantante de 'Fiebre' explicaba apenada que si eso era realmente lo primero que se le pasaba por la mente después de haber intimado. A lo que Rosalía ha replicado con un: "Y no ha pensado en trabajar el cerebro, ¿no?". "No lo usaba mucho, no. Debía tenerlo como el tamaño de una nuez", respondía la de Vilassar.

Para acabar con su confesionario, Bad Gyal ha resumido su experiencia con un "si un tío habla mal a los camareros, es arrogante y se cree el centro del mundo... prepárate porque se irá por la puerta y fuerte". La de Sant Esteve Sesrovires también ha puesto en la mesa su punto de vista: "Pienso que, de alguna manera, en el inicio, cuando hay esa conquista y la seducción, todo el mundo intenta hacer ver como si fuera su mejor versión. Y si esta es su mejor versión...".

Tercera invitada

Bad Gyal se convierte así en la tercera persona en 'confesarse' en la capital catalana (antes fueron la actriz Yolanda Ramos y el cantante Guitarricadelafuente) en una escena icónica ya del 'Lux Tour' -en los momentos antes de la interpretación de 'La Perla'- y discreta, una charla entre amigas en la que tan solo ponen la oreja unas 17.000 personas y otros tantos teléfonos móviles.

La artista del Maresme viene, precisamente, de presentar en Barcelona y Madrid su segundo álbum, 'Más Cara'. En concreto, hizo tres noches en el Sant Jordi y tres más en el Movistar Arena.