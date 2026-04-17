Los escenarios de Alicante se llenan de conciertos este fin de semana

Música y buen humos con Carey y Pacoenlaluna

Tras la cancelación de Griso, la sala Euterpe recibe el sábado (22h) al dúo Carey compuesto por el guitarrista murciano Antonio Turro y el aclamado Aarón Sáez, que además de este milita en otros grupos como Varry Brava y el recién creado Bicicleta. Ambos han hecho en Carey una fusión perfecta de estilos y sonidos como el bolero, el tango, el jazz o el flamenco entre otros, para crear el suyo propio que les convierte en algo atemporal. El domingo (19.30h), turno de Pacoenlaluna, un genio del directo que abraza la emoción y el humor con un sonido que pasa del pop al ritmo caliente envuelto en un bello juego de palabras. Euterpe, Sant Joan d’Alacant

El Kanka presenta nuevo disco en Alicante

El Kanka, situado entre los mejores cantautores del país, estará el sábado (22h) en el ciclo Baltimore Live en una de las muchas paradas de su gira que acabará en noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Llega con su reciente trabajo, La calma, donde fusiona estilos como rumba, boleros y pop, tras lograr éxitos tan sonados como agotar entradas en el Teatro de la Ópera de Buenos Aires o colocar más de 20 temas con más de un millón de oyentes en Spotify. Sala Marmarela, Baltimore Live, Alicante

Santi Campillo. / INFORMACIÓN

Santi Campillo, el mago de la guitarra, en Orihuela

La Gramola recibe el sábado (20h) a Santi Campillo, guitarrista legendario de larga trayectoria que viene acompañado por Oneida James, exbajista de Joe Coocker y de Minidrums en la batería. Campillo, exmiembro de MClan, ha tocado y compartido escenario con algunos de los grandes músicos y cada nuevo trabajo que edita sube peldaños de talento. El último se llama Noche tras noche, donde se consolida como un auténtico Rey Midas de la guitarra. La Gramola, Orihuela

La Bien Querida, en concierto gratuito junto al mar

La Bien Querida se suma a los sábados de Directos al Muelle de conciertos gratuitos. La cita será a las 12.30h, cuando Ana Fernández-Villaverde entonará un repertorio lleno de letras muy personales que ha sabido mantenerse vigente durante años sin perder carácter. El Muelle Live, Alicante

Calidad musical con los valencianos Volavent

El grupo valenciano Volavent, que estará este viernes (21.30h) en Alicante, está logrando en los últimos meses retos cada vez mayores, desde lograr más de cien mil oyentes en las redes con varios temas, arrasar con la canción Sueño grabada a dúo con Varry Brava o colgar el sold out en casi todas sus actuaciones. Todo ello gracias a su madurez compositiva y su búsqueda de nuevos sonidos posp-funk mucho más bailables, como en su reciente y excelente trabajo Caída Libre, que les consolida como una autentica realidad de nuestra música. Sala Confetti, Alicante

Lorenzo Santamaría dice adiós desde La Nucia

Lorenzo Santamaría, quien fuera uno de los líderes del pop romántico español hace décadas, llega este sábado (19h) a La Nucia con su gira nacional 50 años. Es su despedida de los escenarios tras empezó en los años 60 en el grupo Z-66 y luego como solista con éxitos tan recordados como Para que no me olvides, Bailemos o Si tú fueras mi mujer, que ahora repasa en esta despedida llena de nostalgia. Auditori de La Nucia

Guaraná. / INFORMACIÓN

Sonia Madoc, Coyote Dax, Xeco Rojo y Guaraná

Fogueres Fest presenta el sábado (17h) un espectáculo con nombres como Sonia Madoc, que tras romper con Selena, inicia carrera en solitario. Junto a ella, Coyote Dax y sus pasos de baile, nuestro grupo Guaraná, liderado por Juanra Arnaiz con el mejor pop alicantino; Xeco Rojo, músico prodigio de directo festivo y enérgico, y dos grupos tan originales e interesantes como Las Divas y The Five. El Muelle Live, Alicante

Ricky Hombre Libre, un lujo en la sala Marearock

Este sábado (22h), actuación en Alicante de Ricky Hombre Libre, sonido gourmet que suena como un eco en la mente y llena los corazones de aquellos que buscan algo más que ritmo y melodía en la música. Ricky ha tejido una solida carrera con canciones que son un faro de luz para quien las escucha, sus temas no son simples versos y sus melodías son mantras que invitan a la reflexión, con letras que sirven de puente entre lo terrenal y lo divino. Un artesano de la palabra. Sala Marearock, Alicante

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Vera GRV y Juliett en el escenario de La Matinal

Los Conciertos de la Matinal, todos los sábados a las 12 de la mañana en la Rotonda de Elche, siguen su estela triunfal y este sábado presentan un dúo femenino de gran potencia y fuerza en directo. Por un lado estará Vera GRV, una de las voces urbanas del momento que arriesga en cada tema y que cuenta con temas destacados como Pobre Niña. Junto a ella estará Juliett, otra voz femenina que demuestra en directo cada vez que sube al escenario que es una artista que dará mucho que hablar. La Matinal, Auditorio de la Rotonda, Elche