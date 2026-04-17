El Festival de Grandes Compositores arranca este sábado en Orihuela

La tercera edición del Festival de Grandes Compositores, que este año se rinde a la magia de la ópera Turandot de Puccini con motivo de su centenario, arranca este sábado a las 20.30 horas en el Teatro Circo de Orihuela en una producción semi-escénica en la que participan más de 150 personas, entre músicos, cantantes solistas y coros.

Este festival, organizado por el director de orquesta y coros Manuel Ramos en colaboración con la UNED de Elche con la intención de acercar grandes obras de la música al público, se trasladará después al Teatro Municipal de Torrevieja, el domingo 19, y finalizará su recorrido el 21 de abril en el Gran Teatro de Elche. Este año, finalmente, la ciudad de Alicante se ha quedado fuera "por la dificultad para encontrar fecha", según ha indicado el organizador, en el Teatro Principal de Alicante, donde se celebró el pasado año.

Las entradas a los conciertos -desde 5 euros- se pueden adquirir en la UNED de Elche y en las taquillas y webs de los teatros, aunque quedan ya las últimas localidades a la venta y en Torrevieja ya se han agotado. En total, unas 3.000 personas podrán disfrutar de este espectáculo.

Por tercera vez el festival presenta una producción que fusiona música, teatro y proyecciones visuales para transportar al público a la China imperial donde se ambienta Turandot una de las óperas más emblemáticas del repertorio lírico mundial, al igual que se hiciera en la pasada edición con la ópera Carmen de Bizet y el año anterior, con la Misa de Réquiem de Verdi.

Imagen del festival en su edición anterior, dedicado a "Carmen" de Bizet / INFORMACIÓN

Más de 150 profesionales, entre músicos y voces, pertenecientes al Coro y Orquesta de UNED-Elche, la Orquesta Barroca Valenciana, el Coro de la Universidad de Alicante, la Coral Crevea de Alicante y una selección de voces infantiles de la escuela de canto EMYC. Junto a ellos, entrarán en escena solistas nacionales e internacionales especializados en el repertorio pucciniano, como Helena Gallardo (soprano), Néster Martorell (tenor), Carmen Muñoz (soprano) o Dmytro Rusinyak.

Polo de atracción cultural y desafío vocal

Para Ramos, director del festival, "Turandot es un desafío vocal y dramático que celebra la universalidad de la música, y con esta producción semi-escénica, queremos honrar el legado de Puccini mientras innovamos en una sencilla puesta en escena para conectar con nuevo público y audiencias".

Imagen del ensayo musical de "Turandot", con Manuel Ramos de director / INFORMACIÓN

A juicio del director de UNED-Elche, Francisco Escudero, "el festival es ya un polo de atracción cultural y una manera de mostrar talento musical y artístico que nos posiciona como referente en el conjunto de la provincia de Alicante".

Conferencias sobre la ópera

La última jornada del festival, el 21 de abril en Elche, contempla una conferencia en el Aula Magna de UNED-Elche sobre la figura de Puccini, a cargo de Clara Portal, titulada en Pedagogía Musical por el Instituto Kodaly de Budapest. La conferencia lleva por título Turandot, el poder del enigma y la victoria del amor y posteriormente se realizará el concierto en el Gran Teatro.

El Festival se cerrará el día 23 en el espacio cultural de El Corte Inglés de Alicante con la conferencia Turandot, la materialización desde la escena, a cargo de Federico Figueroa, director de escena de óperas de recorrido internacional como La Boheme en Madrid, Madame Butterfly en Lisboa o La Rondine en San José de Costa Rica.