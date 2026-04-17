De Girls a Famesick: Lena Dunham y el valor de poner el cuerpo

Lena Dunham vuelve a la no ficción con Famesick, un libro de memorias que explora la convivencia entre dos fuerzas que atravesaron su vida durante años: la enfermedad crónica y la exposición pública. La obra, ya publicada en Estados Unidos, llegará a las librerías españolas en septiembre de 2026 a través de la editorial Debate, sello de Penguin Random House.

Hablar de Lena Dunham como icono sería, citando a "La perla", aplicar una narrativa reduccionista. Gracias a Girls, las mujeres más allá del escaparate de Hollywood, las que no encajaban ni querían encajar con los moldes hipersexualizados de los 90 -que ahora parecen volver en forma de tradwifes, rutinas faciales, uñas imposibles y brillo-, tuvieron un hueco donde crecer en la adultez de los "dosmiles". A pesar de la candidad de relatos a nuestro alcance y el esmero de autoras y creadoras por no volver a tiempos donde no peinarse no era opción, las redes parecen haberse quedado aún más en la superficie. Aquella 'Hannah' de de Dunham fue, sin embargo, efectiva e incisiva en una etapa post "Britney calva" donde los personajes protagonistas femeninos y humanos no abundaban. Las millennials tenían un escaparate donde ver su propio desastre: sus inseguridades corpóreas, su inestabilidad laboral y de vivienda y sus miedos de sus antepasadas jamás narrados (aunque sí vividos y soportados en silencio). Y es que la protagonista de Girls era el icono a la que pijas y obreras podían abrazarse (porque, no olvidemos, era una privilegiada) como espejo para sus propias frustraciones y equivocaciones. Una protagonista humana y sin escudos artificiales, creada por una escritora que puso el cuerpo pagando las consecuencias.

Portada de 'Famesick' / Debate | Penguin Random House

Una década bajo el escrutinio público y el dolor físico

Famesick recorre la última década de la vida de Dunham, un periodo en el que su carrera ascendió de forma meteórica —desde la venta del piloto de Girls hasta los Globos de Oro y la Casa Blanca— mientras su cuerpo colapsaba de manera progresiva. Hospitalizaciones interminables, diagnósticos inciertos, dependencia farmacológica y crisis personales acompañaron cada logro profesional.

La propia autora lo describe con una imagen elocuente: arrastrar su cuerpo como quien empuja un coche averiado en mitad de la noche se convirtió en la condición invisible de su éxito.

La obra no es una crónica convencional de ascenso y caída, ni un ajuste de cuentas con la industria del entretenimiento. Dunham indaga en una experiencia contemporánea reconocible: la imposibilidad de separar la imagen pública de la vida privada cuando ambas quedan atrapadas en la maquinaria de la exposición permanente.

Según resume 'Debate', la estructura del libro se divide en tres actos que y reconstruido a partir de recuerdos, agendas, diarios, correos electrónicos y registros médicos. Dunham señala que algunos nombres y detalles identificativos han sido modificados para proteger la privacidad de terceros.

La actriz, directora y escritora estadounidense Lena Dunham. EFE/PETER FOLEY/Archivo / PETER FOLEY

Trayectoria

Lena Dunham es creadora de la serie Girls, por la que fue nominada a ocho premios Emmy y obtuvo dos Globos de Oro, incluido el de Mejor Actriz. Fue la primera mujer en recibir el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos por dirección de comedia. Su anterior libro, No soy ese tipo de chica, alcanzó el número uno en la lista del New York Times.

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Entre sus trabajos como guionista y directora figuran Tiny Furniture —galardonada con el Independent Spirit Award al Mejor Primer Guion—, Sharp Stick, El libro de Catherine y la serie Sin medida. También presenta el pódcast The C-Word, dedicado a mujeres a las que la historia ha etiquetado como «locas» y cuya realidad ya todas de sobra conocemos gracias a autoras como ella.