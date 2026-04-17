Javier Gutiérrez recibirá el Premio de Honor del Festival de Cine de Alicante

Poseedor de una versátil carrera como intérprete tanto en el cine como en teatro y televisión, desde Águila Roja a La isla mínima o Rondallas, el actor Javier Gutiérrez recibirá el Premio de Honor del 23º Festival Internacional de Cine de Alicante, en reconocimiento a su destacada trayectoria. El galardón se entregará durante la gala inaugural del certamen, que tendrá lugar el 23 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, junto a los otros dos galardonados honoríficos con el Premio Ciudad de Alicante (Clara Lago) y el Premio Ciudad de la Luz, aún por determinar.

Con Gutiérrez, el festival distingue la carrera de uno de los intérpretes más completos del panorama audiovisual español, que cuenta con dos premios Goya al Mejor Actor Protagonista por La isla mínima (2014) y El autor (2017), entre otros reconocimientos, consolidándose como una de las figuras más relevantes del cine español actual. El actor, con el Premio de Honor del festival alicantino, se suma a otros actores y actrices que ya lo han recibido, como Antonio Resines, Maribel Verdú, Karra Elejalde, Kiti Mánver, Pedro Casablanc, Imanol Arias, Blanca Portillo, José Sancho, Juan Echanove, Ángela Molina, Héctor Alterio o Ana Fernández, premiada en la última edición del festival.

"Es un auténtico honor que el Festival Internacional de Cine de Alicante haya pensado en mí para recibir, en esta nueva edición, uno de sus más importantes galardones. Uniéndome así, a una larga nómina de nombres ilustres dentro del panorama cinematográfico español. Deseoso de encontrarme con su público y disfrutar de un festival que se caracteriza sobre todo por cuidar su programación, prestando especial atención a la producción española", ha señalado Javier Gutiérrez.

El director del certamen, Vicente Seva, ha destacado que "Javier Gutiérrez es un actor excepcional, con una gran trayectoria y una capacidad interpretativa que le permite abordar todo tipo de personajes. Es un referente de nuestro cine y un orgullo poder reconocer su carrera en esta nueva edición del festival".

Javier Gutiérrez, en "Los yugoslavos" / Sergio Parra

Javier Gutiérrez, un actor polifacético de larga trayectoria

Javier Gutiérrez (Luanco, 1971), es uno de los intérpretes más sólidos y versátiles del panorama audiovisual español que compagina el cine, la televisión y el teatro . Nacido en Asturias hace 55 años, inició su carrera en los escenarios, donde obtuvo reconocimiento temprano con galardones como el Premio Max por Argelino, servidor de dos amos en 2009. Su paso a la televisión lo consolidó como rostro popular gracias a series como Los Serrano y Águila Roja, antes de dar el salto definitivo al cine.

Su consagración llegó con La isla mínima (2014), dirigida por Alberto Rodríguez, por la que obtuvo numerosos premios, entre ellos el Goya a Mejor Actor, la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y varios reconocimientos de la crítica. Este éxito marcó un punto de inflexión en su carrera, que continuó con interpretaciones destacadas en películas como El autor (2016), de Manuel Martín Cuenca, con la que ganó su segundo Goya, y títulos como Modelo 77, La hija, Hogar o Bajocero, demostrando una notable capacidad para abordar personajes complejos.

En televisión, ha brillado en series como Estoy vivo, Vergüenza, Reyes de la noche o La vida breve, obteniendo múltiples nominaciones en premios como los Feroz, Forqué o Platino. A lo largo de su trayectoria reciente, ha acumulado importantes reconocimientos, como el Premio Ondas, varios premios Feroz y galardones de la Unión de Actores.

Javier Gutiérrez en la película "53 domingos" / INFORMACIÓN

De El caso Asunta a Los Yugoslavos y 53 domingos

En 2025 ha sido distinguido con el Premio Homenaje Avilés Acción por su trayectoria, además de recibir nuevas nominaciones por trabajos como El caso Asunta y la obra teatral Los Yugoslavos, de Juan Mayorga, con la que ha realizado gira por toda España junto a Luis Bermejo. Con una filmografía que abarca desde la comedia de Campeones hasta el thriller de Modelo 77 , Gutiérrez se ha consolidado como una figura actoral imprescindible en España.

Sus últimos trabajos en la cartelera han sido Pájaros (2024), del alcoyano Pau Durà, junto a Luis Zahera; Rondallas (2025), del director Daniel Sánchez Arévalo; y la reciente 53 domingos, de Cesc Gay para Netflix, con Carmen Machi y Javier Cámara.

Entradas para la gala inaugural

El Festival de Cine de Alicante se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 y contará con proyecciones, encuentros con profesionales del sector, conferencias y diversas actividades dedicadas al mundo del cine. Las entradas para la gala inaugural se pueden adquirir en la web del Festival.