El MARQ celebra el Día de los Monumentos con las puertas abiertas al público en enclaves de la provincia

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha programado una jornada de puertas abiertas en los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante para celebrar este sábado, 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos.

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos, declarado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) con la aprobación de la Unesco desde 1984, se celebra este año en todo el mundo bajo el lema Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos: preparación, respuesta y recuperación. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que desde la Diputación nos sumamos, un año más, a esta iniciativa mundial para sensibilizar y promocionar el rico patrimonio histórico y monumental que atesora la provincia”

Cava Gran de Agres / INFORMACIÓN

Visitas en cuatro puntos de la provincia

La propuesta del MARQ se llevará a cabo en cuatro emplazamientos de las comarcas de L'Alacantí y El Comtat.

Por un lado, en los yacimientos ubicados en la comarca de L’Alacantí, el de La Illeta dels Banyets en El Campello y el de El Tossal de Manises Lucentum en Alicante, ambos en su horario habitual de apertura, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Torre de Almudaina / INFORMACIÓN

Por otra parte, en la comarca de El Comtat, también se podrá visitar con entrada libre la Torre almohade de Almudaina, en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Asimismo, el acceso a la Cava Gran de Agres se realiza con visita libre, sujeta a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola, y con las recomendaciones de uso de calzado cómodo y gorra o sombrero, además de proveerse de botella de agua y protección solar.

Más información

Las personas interesadas en estas jornadas de puertas abiertas pueden obtener más información y horarios en la página web del Museo.