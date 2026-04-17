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El MARQ celebra el Día de los Monumentos con las puertas abiertas al público en enclaves de la provincia

Los visitantes podrán acceder este sábado gratuitamente a los yacimientos arqueológicos de La Illeta y Lucentum, así como a La Torre de Almudaina y La Cava Gran de Agres

Illeta dels Banyets

Illeta dels Banyets / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) ha programado una jornada de puertas abiertas en los yacimientos y monumentos dependientes de la Diputación de Alicante para celebrar este sábado, 18 de abril, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos.

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios Arqueológicos, declarado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) con la aprobación de la Unesco desde 1984, se celebra este año en todo el mundo bajo el lema Patrimonio resiliente ante desastres y conflictos: preparación, respuesta y recuperación. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha explicado que desde la Diputación nos sumamos, un año más, a esta iniciativa mundial para sensibilizar y promocionar el rico patrimonio histórico y monumental que atesora la provincia”

Cava Gran de Agres

Cava Gran de Agres / INFORMACIÓN

Visitas en cuatro puntos de la provincia

La propuesta del MARQ se llevará a cabo en cuatro emplazamientos de las comarcas de L'Alacantí y El Comtat.

Por un lado, en los yacimientos ubicados en la comarca de L’Alacantí, el de La Illeta dels Banyets en El Campello y el de El Tossal de Manises Lucentum en Alicante, ambos en su horario habitual de apertura, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:30 horas.

Torre de Almudaina

Torre de Almudaina / INFORMACIÓN

Por otra parte, en la comarca de El Comtat, también se podrá visitar con entrada libre la Torre almohade de Almudaina, en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Asimismo, el acceso a la Cava Gran de Agres se realiza con visita libre, sujeta a la normativa del Parque Natural de Serra Mariola, y con las recomendaciones de uso de calzado cómodo y gorra o sombrero, además de proveerse de botella de agua y protección solar.

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Más información

Las personas interesadas en estas jornadas de puertas abiertas pueden obtener más información y horarios en la página web del Museo.

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