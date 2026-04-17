Estas son las seis propuestas teatrales que puedes disfrutar este fin de semana en Alicante

Comedia con aires de «thriller»

Escape Room es la nueva producción de Olympia Metropolitana y Albena Teatre interpretada por cuatro grandes de la escena valenciana: Josep Manel Casany, Cristina Garcia, Xavi Mira y Lara Salvador. Este texto escrito por Joel Joan y Hector Claramunt, con dirección de Xavi Mira, es una comedia con aires de thriller que reflexiona sobre cómo actúan los seres humanos frente a situaciones límite, el juego de confianza en los roles de pareja y el equilibrio entre la verdad y la mentira.

En la obra, dos parejas de amigos de toda la vida quedan para hacer un escape room en el barrio valenciano del Cabañal, donde recientemente se ha encontrado en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado… Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta se cierra herméticamente y comienza la cuenta atrás, empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel escape room no será nada fácil.

Teatro Principal de Alicante. Domingo, 18h. Desde 12€.

«Rito», cuerpos en conexión en la Casa de Cultura de El Campello

Rito es la liturgia que surge de la simbiosis creadora de Susana Guerrero y Asun Noales. Es la celebración de un mito, de una historia fabulosa que explica, sin palabras, aspectos de la condición humana y de las fuerzas de la naturaleza. El carácter simbólico de esta producción artística compleja cobra forma a través del cuerpo, la escultura, la luz, y el sonido, usando como aglutinante la coreografía y la instalación. Un espectáculo que se percibe por los cinco sentidos.

«Rito», cuerpos en conexión en la Casa de Cultura de El Campello / Germán Antón

Casa de Cultura de El Campello. Sábado, 19.30h. 12€.

Eduardo Guerrero ilumina con su «Faro» el Chapí de Villena

El bailaor gaditano Eduardo Guerrero, referente de la vanguardia flamenca, presentará Faro, una obra inspirada en la poesía y la luz de los faros, combinando tradición, cante directo y una energía escénica única. Concebido originalmente para una gira única que recorrió algunos de los faros más emblemáticos de la costa española, esta obra recrea esa atmósfera poética de conexión con el mar y la luz con versiones de canciones míticas de Joan Manuel Serrat o Ariel Ramírez.

Eduardo Guerrero ilumina con su «Faro» el Chapí de Villena / INFORMACIÓN

Teatro Chapí de Villena. Sábado, 18h. Desde 12€.

El Brujo vuela con los pies en tierra

Inspirada en los comediantes del teatro clásico y popular, El Brujo presenta Volar con los pies en el suelo,donde nadie sabe qué puede ocurrir en cada función pero en el que este artista comparte con el público humor, complicidad y emoción.

El Brujo vuela con los pies en tierra / INFORMACIÓN

Teatro Castelar de Elda. Viernes, 20.30h. Desde 15€.

Ernesto Sevilla muestra su «Yo, literal»

En Yo, Literal, Ernesto Sevilla presenta un monólogo que fusiona su ingenio y humor con reflexiones sobre la sociedad actual, a través de anécdotas personales y experiencias hilarantes. Teatro Principal de Alicante, viernes (21h) y sábado (20h).

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Ernesto Sevilla muestra su «Yo, literal» / INFORMACIÓN

Gran Teatro de Elche, domingo (18h).

Amor y dudas en la zarzuela «Luisa Fernanda»

Ambientada en la España convulsa de la Revolución de 1868, Luisa Fernanda es una historia de amor, dudas y decisiones difíciles. Zarzuela en tres actos con música de Federico Moreno Torroba y libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw.

Amor y dudas en la zarzuela «Luisa Fernanda» / INFORMACIÓN