La Fundación Mediterráneo presenta a Alacant Mandíbula afilada, de Carles Alberola

La representació tindrà lloc el 23 d’abril a l’Aula de Cultura de la Fundació Mediterráneo, amb Arantxa Cortés i Ramón Ródenas al capdavant del repartiment

La producció, de la companyia Micomicona, aposta per una escenografia de caràcter simbòlic.

La producció, de la companyia Micomicona, aposta per una escenografia de caràcter simbòlic.

R. E.

La Fundación Mediterráneo presenta el pròxim 23 d’abril, a les 20:00 hores, a l’Aula de Cultura d’Alacant, l’obra Mandíbula afilada, escrita i dirigida pel dramaturg valencià Carles Alberola, una de les peces més significatives del teatre valencià contemporani.

Aquesta nova posada en escena compta amb la interpretació de Arantxa Cortés i Ramón Ródenas, dos actors de la nova escena valenciana que assumeixen el repte d’encarnar uns personatges ja consolidats dins del repertori teatral. La seua interpretació aporta una nova lectura a l’obra, mantenint la vigència d’un text que continua interpel·lant el públic actual.

Estrenada originalment en 1997, Mandíbula afilada torna als escenaris en una nova producció que recupera l’essència del muntatge original i la projecta cap a una mirada contemporània. L’obra es construeix com un retrat generacional que aborda qüestions com el pas del temps, la memòria i la necessitat de reinventar el relat personal, situant-se en un territori on la nostàlgia i la ironia conviuen amb una profunda reflexió sobre la identitat.

La peça presenta la trobada entre Joan i Laura, dos personatges que es retroben després d’anys de separació. A través d’un diàleg carregat de matisos, el text explora la persistència dels vincles, el pes dels records i la manera en què el passat continua condicionant el present. El joc escènic es mou entre la realitat i la ficció, entre allò que va ser i allò que podria haver sigut, configurant un espai dramàtic on la paraula esdevé l’eix central de la representació.

La producció, a càrrec de la companyia Micomicona, aposta per una escenografia de caràcter simbòlic, en la qual un espai íntim i aparentment quotidià es transforma en un lloc de memòria i evocació. Aquesta proposta escènica reforça la tensió entre el món real i l’imaginat, un dels trets distintius de l’univers dramàtic de Carles Alberola.

Amb Mandíbula afilada, la Fundación Mediterráneo continua la seua programació escènica amb l’objectiu d’acostar al públic obres rellevants del panorama teatral contemporani, al mateix temps que reivindica la importància de la dramatúrgia valenciana com a part fonamental del patrimoni cultural.

Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals de la Fundación, (taquilla i web).

