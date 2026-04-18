Helena Cortés revisa en Alicante el mito de Fausto
La conferencia tendrá lugar el 21 de abril en el Aula de Cultura de Alicante con entrada libre
La Fundación Mediterráneo celebra el 21 de abril, a las 19:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante, una nueva sesión del ciclo «Mitos y personajes de la literatura universal», con una conferencia a cargo de la germanista, filóloga y traductora Helena Cortés, centrada en la figura de Fausto en la obra de Goethe. Bajo el título «La figura universal de Fausto», la sesión abordará uno de los grandes mitos de la cultura europea, a través del cual la literatura ha reflexionado sobre el deseo de conocimiento, la ambición y los límites de la experiencia humana.
Helena Cortés es especialista en literatura alemana y Premio Nacional de Traducción por su edición del Diván de Oriente y Occidente. Su trabajo ha contribuido a acercar al público contemporáneo la obra de autores como Goethe o Hölderlin.
La conferencia se enmarca en el ciclo «Mitos y personajes de la literatura universal», que concluirá el 27 de abril con una sesión dedicada a Don Quijote a cargo de José Manuel Lucía Megías. La entrada es libre hasta completar aforo.
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