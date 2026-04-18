Manzanares regresa a Sevilla en dos tardes

Manzanares estará tres tardes en Sevilla en este 2026, una gran apuesta del alicantino por la que considera su segunda tierra. Dos tardes está anunciado en la Feria de Abril, la primera de las ferias que asume la nueva empresa sevillana capitaneada por el empresario José María Garzón. Lo cierto es que Manzanares y Garzón siempre han tenido muy buena sintonía y eso también ha quedado reflejado en los dos carteles en los que Manzanares es protagonista.

La primera de las citas llegará el próximo martes 21 de abril en una tarde en la que están anunciados los toros de Núñez del Cuvillo para uno de los carteles fuertes del ciclo con el citado Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. Manzanares, que abre cartel regresa a Sevilla, una de las ferias consideradas fundamentales en su temporada y lo hace con la tarea de refrendar una temporada muy especial en la que se encuentra en un proceso de madurez y disfrute personal.

La otra de las tardes de Manzanares llegará el jueves 23 de abril con otro gran cartel en el que están anunciados Andrés Roca Rey y el sevillano Javier Zulueta, hijo y sobrino de los dos alguacilillos de la Maestranza de Sevilla, los hermanos Zulueta. Los tres están anunciados con los toros de Victoriano del Río. Para esa tarde del 23 de abril ya se han agotado las localidades, por lo que es más que evidente la expectación de esa jornada. La tercera de las citas de Manzanares en Sevilla nos lleva al mes de septiembre con una rematada Feria de San Miguel. En concreto, el alicantino está anunciado para la tarde del viernes 25 de septiembre con los toros de El Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto junto a Talavante y Juan Ortega.

Noticias relacionadas

En definitiva, Manzanares sigue manteniendo intacto su crédito en una de las plazas en las que de manera más intensa se han vividos algunos de los momentos más importantes de la vida taurina de Manzanares hijo, con indulto de aquel toro de nombre Arrojado incluido. Manzanares sigue siendo fiel a Sevilla y Sevilla le sigue esperando con la ilusión de volver a vivir algunas de las tardes inolvidable que forman parte de la propia historia de la Maestranza, plaza que a nivel empresarial inicia en este 2026 una nueva era con la empresa Lances de Futuro, que estará en principio los próximos cinco años al frente de una de las plazas de toros más importantes del mundo.