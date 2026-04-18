Rubén Amón cierra las Jornadas Taurinas de Elda

El próximo viernes 24 de abril, el Casino de Elda volverá a abrir su salón noble para hablar de toros. En esta ocasión será el periodista y escritor madrileño, Rubén Amón quien tendrá el honor de poner el cierre de oro a unos ciclos taurinos, que en su primer año de vida han sido todo un éxito.

Amón, uno de los profesionales más mediáticos del momento, está de máxima actualidad taurina con motivo de la publicación de su libro Morante: Punto y Aparte una obra en la que bucea y profundiza en la compleja personalidad de uno de los toreros más importantes del siglo y, para muchos, de la propia historia del toreo, José Antonio Morante Camacho. La última de las jornadas taurinas servirá, por tanto, para conocer más profundamente el llamado fenómeno Morante, así como para hablar de la importancia de Alicante en la historia del toreo.

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El maestro Luis Francisco Esplá estará también entre los invitados a esta última tertulia que moderará el periodista José Germán Estela. La cita será en el salón noble del Casino de Elda el próximo viernes 24 de abril a las 19:30 horas. Los presentes podrán adquirir allí el libro del Amón.