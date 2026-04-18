Sedajazz presentan «Volumen III: Una historia del Latin Jazz»
La Sedajazz Latin Big Band actuará el viernes, 24 de abril, en el Aula de Cultura de Alicante
La Fundación Mediterráneo presenta el próximo 24 de abril, a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante, el concierto «Volumen III: Una historia del Latin Jazz», a cargo de la Sedajazz Latin Big Band.
Esta propuesta constituye la tercera entrega del ciclo desarrollado junto a Sedajazz, que en esta ocasión centra su mirada en el latin jazz, uno de los grandes lenguajes musicales del siglo XX surgido del encuentro entre el jazz norteamericano y los ritmos del Caribe.
El concierto propone un recorrido por la evolución de este estilo, desde el nacimiento del Afro-Cuban Jazz en el Nueva York de los años cuarenta con figuras como Machito y Mario Bauzá, hasta sus desarrollos contemporáneos, pasando por el cubop, el mambo, la bossa nova y la incorporación del bolero y la canción latina al lenguaje del jazz.
La Sedajazz Latin Big Band reúne a músicos profesionales y jóvenes talentos en un proyecto intergeneracional que refleja la vitalidad del jazz valenciano. En 2026, Sedajazz celebra su 35 aniversario, con una trayectoria que incluye miles de conciertos, más de 170 discos publicados y la formación de cientos de músicos.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web de la Fundación Mediterráneo y en taquilla, con un precio de 20 euros.
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